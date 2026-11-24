El decreto 'Maricarmen' comenzó a causar estragos en Zaragoza cuando el pasado 13 de noviembre se paralizó el desahucio de unos problemáticos okupas en un edificio ubicado en Parque Goya.

Los vecinos denunciaron ante el Ayuntamiento problemas de ruido, basura y destrozos en las zonas comunes. El incidente más grave lo vivieron hace tan solo unos meses, cuando se originó un incendio en la vivienda okupada que arrasó a su paso con varias viviendas y zonas comunes.

Dos personas tuvieron que ser atendidas en el hospital por inhalación de humo.

No obstante, la jueza determinó que, aplicando el 'decreto Maricarmen', el desahucio debía paralizarse debido a la situación de vulnerabilidad económica de la arrendataria.

Y no solo eso, exigía, además, que la administración facilitara, en un plazo de dos meses, una alternativa habitacional a los okupas o, en su defecto, que se hiciera cargo de todas las deudas acumuladas.

Una resolución que desde Zaragoza han recurrido. En el recurso de reposición contra el auto judicial se argumenta que el inmueble "carece de condiciones mínimas de habitabilidad" debido al incendio y a una manipulación eléctrica "irregular" que genera un grave peligro de seguridad tanto para los que viven en el piso como para el resto de vecinos.

Como prueba adjuntan los informes de la Policía Local emitidos el pasado 22 de febrero, tras el accidente, donde se señala que se permitió el realojo del edificio salvo de los ocupantes de la vivienda donde se originó el fuego debido a que "no reunía condiciones de habitabilidad" por haberse calcinado "completamente" la cocina.

Además, se señalaban afecciones de humo en todas las habitaciones y el piso no tenía luz eléctrica. Por todo esto, tras permitir a los habitantes del domicilio "coger los enseres básicos" y asegurar un recurso habitacional para estas personas -que "comentaron que se trasladaban a una vivienda familiar"- la Policía procedió a precintar la vivienda.

No obstante, según el informe "la ejecutada entró en el Inmueble, rompiendo el precinto a los efectos de continuar utilizándolo, varios meses después de haberla desalojado".

Desde Zaragoza Vivienda argumentan, además, ser conocedores de que la vivienda "actualmente no reúne los requisitos de habitabilidad" tras haber sido informados por los Servicios Sociales Municipales, desde donde atienden a los cuatro menores que residen en el piso.

Desperfectos

Entre los desperfectos destacan las deficiencias en la instalación eléctrica, "con modificaciones realizadas tras el incendio y cuya ejecución por personal cualificado no ha podido acreditarse", así como varios enchufes de la cocina que no funcionan "correctamente" y un uso de la placa eléctrica para cocinar indebido".

En el baño, los técnicos municipales detectaron que el depósito del váter estaba "roto y sin mecanismo de descarga" y que la bañera presentaba "un avanzado estado de oxidación y elementos cortantes".

Asimismo, el enchufe situado junto al lavabo no presentaba una protección adecuada para su ubicación, suponiendo "un riesgo para la seguridad de los usuarios".

En este sentido, defienden como necesario intervenir en el domicilio para su acondicionamiento, ya que la actual situación, "constatada por los técnicos de la sociedad municipal", representa "un riesgo muy elevado para los ocupantes y vecinos".

Unos arreglos de no llevarse a cabo "podrían producirse nuevos incidentes peligrosos" en la comunidad y que "exigen que la vivienda permanezca vacía", justificando así el desalojo de todos sus habitantes. Calculan que los trabajos podrían durar aproximadamente cuatro meses.

Alternativa habitacional

En cuanto a la alternativa habitacional que debe otorgar a la familia el Ayuntamiento, según dictó la jueza, Zaragoza Vivienda alega que la propia administración ya desestimó formalmente concederles otro piso público.

Según consta en el recurso, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) emitió el pasado 26 de febrero una resolución en la que denegó a la persona ejecutada el acceso al programa de alquiler social de carácter urgente del Gobierno de Aragón.

El motivo alegado por el órgano competente fue que la ocupante "ya había sido beneficiaria en el pasado de una vivienda de alquiler social de gestión pública", lo que le impedía acogerse nuevamente a este tipo de adjudicaciones.

Esta negativa administrativa se dictó apenas unos días después de que la Dirección Provincial del IASS reconociera formalmente la situación de vulnerabilidad económica y social de la familia. Sin embargo, dicha condición no resultó suficiente para superar los requisitos de adjudicación, cerrando la vía de la vivienda social autonómica.

Este recurso deberá ser analizado y estudiado ahora por la juez, quien deberá decidir si se pone una nueva fecha para el desahucio o no.