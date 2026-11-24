La XVI edición del Rastrillo de Atades llega hasta el domingo 29 de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00. Más información: Abre una nueva tienda de moda con proyección internacional en el centro de Zaragoza: " Habrá descuentos de hasta el 50% "

El rastrillo más inclusivo llega a Zaragoza dando la bienvenida a la Navidad con productos artesanales, vino o jardinería

La Navidad está a la vuelta de la esquina y Zaragoza ya es partícipe del espíritu navideño. Las luces o los productos típicos de esta época ya se dejan ver por la capital.

Ahora llega también el Rastrillo Navideño de Atades (Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual), ubicado en Plaza Aragón desde este martes 24 hasta el próximo domingo, 29 de noviembre.

Esta cita se ha convertido ya en una tradición de la Navidad zaragozana y que vuelve a reunir a personas usuarias, familias, voluntarios, profesionales, empresas colaboradoras y ciudadanía alrededor de una misma causa: transformar la solidaridad en bienestar real para las personas con discapacidad intelectual y autismo.

"Lo que más me gusta es estar en la caseta y hablar con la gente. Les contamos cómo hemos hecho los productos y para qué sirve el rastrillo. Cuando alguien compra algo y te dice que le gusta, te sientes muy contento y muy orgulloso", explica una de las personas usuarias que participa en preparar productos y colaborará estos días en la venta.

Inauguración del Rastrillo de Atades E.E

Más de 80 voluntarios, entre ellos profesionales de distintas empresas que participan a través de programas de voluntariado corporativo, colaborarán durante estos días en una iniciativa que ya forma parte del calendario navideño de Zaragoza.

"El Rastrillo Navideño es una iniciativa especial porque une a personas usuarias, voluntarios, profesionales, empresas y ciudadanía en torno a un mismo objetivo. Nos permite mostrar el talento y las capacidades de muchas personas y convertir esa ilusión en oportunidades reales para seguir mejorando su calidad de vida", expresa Susana Álvarez, presidenta de Atades.

El esfuerzo tiene este año un destino muy concreto. La recaudación obtenida durante esta edición se destinará a las obras de mejora del Centro de Atención Integral para personas con discapacidad intelectual y dependencia moderada o severa (CAMP) de la Ciudad Residencial Sonsoles, en Alagón.

Actualmente, este recurso es el hogar de 64 personas que requieren apoyos especializados durante todo su ciclo vital. Las mejoras previstas permitirán disponer de espacios más accesibles y cómodos, especialmente la enfermería, que contará con una zona habilitada para realizar diálisis.

6 casetas

Las casetas reunirán artículos elaborados en distintos centros y servicios de Atades. Entre ellos destacan las creaciones del Estudio de Arte Diverso, las manualidades realizadas en el Centro de Día El Vergel, las piezas de AlmaATADESCerámica elaboradas en el Centro Ocupacional Santo Ángel y los productos confeccionados por las personas usuarias del COFOIL de Fuenlabrada.

La oferta se completa con jabones artesanos, elementos decorativos, productos solidarios y numerosas creaciones que son fruto de meses de dedicación y trabajo.

"Hemos preparado objetos decorativos hechos con nuestras manos, algunos de ellos están inspirados en Aragón y la Virgen del Pilar", señala Guillermo, voluntario del mercadillo solidario.

En esta línea, las casetas pondrán a la venta el Calendario Solidario Atades 2027, el Vino de la Amistad, productos ecológicos y plantas de Gardeniers, así como lotería de Navidad.

También podrán adquirirse grabados numerados, firmados y donados por L. Montañés, realizados sobre papel verjurado artesanal. Las obras, creadas en el taller de grabado de Valeriano Bécquer de Borja, representan algunos de los lugares más emblemáticos de Zaragoza y su provincia.