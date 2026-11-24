La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado más detalles de la ayuda 'cheque bebé' que se pondrá en marcha a partir del 2027.

Tal y como lo ha explicado, la medida estará dirigida a las familias que a partir del 1 de enero tengan un hijo. "Las ayudas serán de 300 euros para todas las familias y de 400 euros si el bebé tiene alguna discapacidad", ha detallado.

Se trata así de un cheque nominativo precargado que se podrá gastar en las farmacias de la ciudad, gracias a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos.

"Siempre que hay un bebé hay un gasto importante", ha afirmado la regidora, quien ha señalado que por "facilidad y organización" se ha elegido a las farmacias como sitio de referencia para gastar la subvención.

Según la estimación de los datos, en el año 2027 habrá más de 3.500 familias que tendrán un bebé y que podrán disfrutar de esta medida.

"Va a estar dotada en el presupuesto con una partida de 800.000 euros. Por eso también es muy importante tener presupuestos año tras año, porque nos permite introducir políticas que facilitan y que ayudan en este caso a las familias a hacer frente a los gastos durante el primer año de vida", ha declarado Natalia Chueca.

La ayuda se regirá por "un concepto de arraigo", es decir, que para optar a ella será necesario llevar cinco años empadronado en la ciudad. No hay límite de renta.

La alcaldesa ha recordado que durante su mandato, además de esta subvención, también se han ampliado las plazas para las escuelas infantiles, con más de 900 niños en toda la red, así como el horario en los clubs de tiempo libre para "fomentar la conciliación.

Ha destacado también el cheque familia, una medida que desde su implantación hace tres años ha tenido "un gran éxito". "Se están pagando ya las 1.387 ayudas solicitadas este año, lo que asciende a más de 1.117.000 euros", ha concluido.