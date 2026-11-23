Así avanza la gran reforma del Parque del Tío Jorge: la primera fase alcanza el 42% de ejecución y estará lista en marzo

La primera fase de la gran reforma del parque del Tío Jorge, en Zaragoza, ya ha alcanzado el 86% de su ejecución.

Así lo ha asegurado este lunes por la mañana la alcaldesa Natalia Chueca, quien ha visitado el avance de los trabajos. La regidora ha explicado que la mayor parte de lo realizado en este espacio "no se ve", pero ha sido "esencial para evitar la filtración de agua durante las tormentas".

Esto se ha conseguido mediante una gran tubería de 1,5 metros de diámetro y 530 metros de longitud que, junto con otras tuberías secundarias, "va a permitir que cuando llueva no haya desbordamientos y zonas encharcadas".

Además de esto, se han creado dos balsas que permitirán la infiltración del agua cuando haya tormentas. "Se trata de una técnica novedosa y que recogerá 415 metros cúbicos de agua, aunque a efectos visuales los ciudadanos no lo van a percibir, sino que simplemente verán una zona de jardín, con parterres verdes y plantas", ha detallado la primera edil.

Siguientes trabajos

Esta intervención del subsuelo ya está finalizada y se ha llevado a cabo con "el 80% del parque abierto para que los ciudadanos puedan seguir disfrutando de él", ha recordado Chueca.

Tras esto, "se va a comenzar a trabajar en la parte más visible". La alcaldesa se ha referido así a la colocación del pavimento, los bordillos del boulevard o los nuevos bancos de hormigón blanco que vestirán la nueva plaza 5 de marzo.

"Esta está pensada para que los vecinos puedan celebrar en ella la histórica Cincomarzada, así como la hoguera de San Juan", ha señalado la alcaldesa, confirmando que esta fue una de las peticiones vecinales que se han trasladado sobre la obra.

Otra demanda que se llevará a cabo será la creación de un espacio multifuncional, "para que el parque tenga un espacio mayor para la práctica deportiva al aire libre". Así, se crearán dos pistas de baloncesto, una de voleibol, un espacio de petanca y un gimnasio para mayores, además de un nuevo parque infantil que duplicará su tamaño y será "plenamente inclusivo".

Plantación

Esta fase finalizará, previsiblemente, para marzo de 2027 llegando así a la tradicional celebración vecinal.

Una vez finalizada esta parte se procederá a la plantación de 61 árboles. "Los técnicos han considerado que era mejor esperar a que pasase esa fecha, de tal forma que los árboles no estén tan frescos y recién plantados cuando se haga esa celebración y poder ponerlos después para que tengan tiempo para agarrar", ha detallado Chueca.

Además, se van a crear 3.800 metros cuadrados de zona de praderas, césped con distintos árboles, arbustos y un novedoso jardín vertical. "Todo ello podremos verlo esta primavera y creo que va a ser un momento muy especial y muy importante", ha concluido la alcaldesa.

3,4 millones y 12 meses

Esta primera fase de la renovación afecta a 33.588 metros cuadrados del sector sureste del parque, delimitado por el bulevar central y las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio.

La actuación tiene un presupuesto de 3.455.760 euros y un plazo de ejecución de doce meses. Los trabajos están siendo realizados por COPHA, con la dirección técnica de Ecociudad y del área de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Zaragoza.