Más de seis décadas lleva esta familia repartiendo ilusión en Zaragoza.

La historia comenzó en 1963, cuando Loterías y Apuestas del Estado concedió la administración a la abuela de María Teresa.

Desde entonces, el negocio ha pasado por tres generaciones, convirtiéndose en una parte fundamental de la historia familiar.

Hoy son María Teresa y su hermano, Enrique, quienes están al frente de la administración número 18, situada en la avenida de Goya.

Sin embargo, ha llegado el momento de cerrar esta etapa y despedirse del negocio que les ha acompañado toda la vida.

"Hemos crecido aquí, nos da mucha pena. Muchísima. Pero todo tiene su momento, ahora nos toca decir adiós y jubilarnos", explica a este diario la zaragozana.

Señala que ellos dos son los últimos de la familia que han podido coger las riendas del negocio. "No tenemos relevo generacional. La persona que podía seguir ya tiene trabajo, así que hemos decidido traspasarla", detalla

Eso sí, la despedida no será inmediata, pues la venta de una administración tiene "su complejidad". María Teresa calcula que "por lo menos pasarán unos cuatro meses" hasta que puedan traspasarlo, e incluso dice que podrían llegar hasta el año que viene todavía sin jubilarse.

Lo que está claro, es que este año la Lotería de Navidad y la del Niño no se la pierden. "Aquí seguiremos", asegura.

Y es que si algo no ha faltado en esta administración ha sido suerte. Los hermanos, así como las anteriores generaciones, han repartido multitud de premios.

"En mayo dimos uno de Bonoloto, de 421.396, y luego en junio del año pasado un 3587, que fueron 60.000 euros", recuerda la mujer.

No ha faltado tampoco el 'Gordo' en el negocio. "El último fue el 35813", recuerda de memoria. "Hemos dado bastantes. Es muy satisfactorio y bonito ver a los clientes tan felices, al final los loteros estamos para dar premios", declara.

Todos esos momentos de felicidad y celebración siguen muy presentes para María Teresa y Enrique, quienes los guardarán para siempre en su siguiente aventura.

"Ahora toca ponerle fin a esto. La vida es así, aunque nos da mucha pena todo tiene su momento. Ambos tenemos la edad de jubilarnos y dedicarnos ya a otras cosas", concluye María Teresa.

Eso sí, todavía tienen por delante muchos meses y quién sabe si, antes de final de año, no estarán los dos celebrando con sus clientes el gran premio de Navidad.