Hace ya años que el 'viernes negro', mundialmente conocido como 'Black Friday', se ha convertido en la cita más esperada para los ciudadanos.

Se trata, quizás, de una de las jornadas más esperadas y especiales para el comercio, sobre todo para las grandes superficies quienes hacen descuentos de hasta el 50% en algunos productos.

Sin embargo, desde hace años este evento mundial ha dejado de convencer al pequeño negocio zaragozano.

Sobre todo, teniendo en cuenta que esta cita ha dejado ya de ser un solo día para convertirse en una semana. "Dentro de poco nos encontraremos con el 'black month'", reclama a este diario Francisco Javier García, gerente de Gallery Carrile, tienda de ropa en la calle de José María Lacarra de Miguel.

En este local, como en muchos otros de la zona, no se suman al 'Black Friday' por un motivo muy concreto: "Sería echarnos piedras sobre nuestro propio tejado", asegura.

Explica a este diario que este día se utiliza como "un artilugio comercial que sirve a las grandes superficies más que al pequeño comercio". Sobre todo porque estos últimos "no pueden jugar con las mismas reglas".

Denuncia que, en muchos casos, las grandes tiendas de ropa "suben los precios para luego bajarlos". Algo que en su caso, y en el de sus compañeros de la zona, "es inviable" sobre todo porque, dice, "no se puede engañar así al cliente".

Rosana Puey, dueña de Coccu en Zaragoza. E.E Zaragoza

A pocos metros de distancia, Rosana Puey, dueña de Coccu, ha aplicado su propia fórmula para sumarse a este día "como forma de compensar a las clientas".

De forma significativa, optan por hacer una especie de compensación del 10% por cada compra. "Las clientas generan así un vale que pueden gastarlo hasta final de año", explica.

Asegura que, para el pequeño comercio, este programa de rebajas "a lo grande" es "imposible" de llevar a cabo en el pequeño comercio.

"Más que nada porque las grandes superficies sí pueden hacer descuentos significativos, pero aquí priorizamos la calidad del producto y es muy difícil poder acercarnos a esos precios", señala.

Parón de un mes

Y no solo eso, sino que, "lo que supone que haya un día de grandes rebajas a final de noviembre y previo a las Navidades es fastidiar la gran campaña de diciembre y parar completamente el negocio durante todo el mes y días previos".

Lo mismo opina García, quien lo ejemplifica con pocas palabras: "Al final, lo que provoca el Black Friday es que mi tienda esté vacía los días de antes y que se 'llene' el viernes. Aunque no compensan las ventas de ese día con lo de un mes entero", sentencia.

En Chata Boutique, local que hace chaflán con la calle de León XIII y José María Lacarra, Susana Vera (una de las dueñas) plantea que "ningún cliente va a comprar un jersey un jueves si al día siguiente o a la semana va a costar la mitad".

Es por eso que en su tienda tampoco se hacen este tipo de campañas. "No podemos competir con eso", declara.

Trato personalizado y calidad

Sin embargo, señala que el pequeño comercio sí tiene otras cualidades que el cliente "no puede encontrar en una gran superficie". Se refiere así al trato personalizado y la calidad de las prendas que un zaragozano puede encontrar en la tienda.

"Hay que pensar que para nosotros abrir la persiana todos los días ya es un esfuerzo y no tenemos prácticamente ayudas. Es que no te puedes sumar y no puedes luchar ahora contra la compra online, donde se vende todo mucho más barato. Pero no es el servicio que damos aquí", insiste, señalando su postura en contra de estas campañas a la par que alaba otras como la de Volveremos, "que hace muchísimo bien al pequeño comercio".

Aun así, entiende que "hay que sumarse aunque sea mínimamente". En su caso son "piezas puntuales" con el 10% de descuento, aunque insiste en que es más "una obligación" impuesta por las grandes superficies ante la que está "totalmente en contra".

"Si una cosa que tú ya le estás sacando un poco de beneficio, luego la tienes que dejar tirada de precio ya no es rentable para un pequeño comercio", concluye.

Natalia Baena, dependienta en la zapatería bloom&you, en Zaragoza. E.E Zaragoza

En el paseo de las Damas, Natalia Baena es dependienta en la zapatería bloom&you. Cuenta que en su caso sí se suman a la moda del 'Black Friday', aunque "ni de lejos" lo hacen con los descuentos de las grandes marcas.

"En nuestro caso es un 10% o un 20%. Al final son productos de mucha calidad y únicos, entonces tampoco puedes tirar mucho más", explica. Eso sí, en esta zapatería se suman desde el lunes a la campaña y, según la dependienta, al final "si hay beneficios".

"Se vende mucho, aunque claro, no se puede comparar con lo que generan las cadenas grandes de ropa", señala.