La Pollería de la calle San Pablo es, quizás, una de las tascas más populares de Zaragoza. Sí, pese a que su nombre pueda confundir -"que lo hace", asegura la dueña, Celia Peruga- no se trata de un negocio donde vendan pollos, sino de un bar de tapas.

Y no uno cualquiera. Pese a que el local no tiene nada que ver con la venta de carne, sí que mantiene el mismo nombre y también la esencia de lo que en antaño fue.

Así, nada más entrar por la puerta del pequeño establecimiento, uno se encuentra con el mismo mostrador que antiguamente contenía todo tipo de piezas de pollo.

Y no solo eso queda de la tienda, también siguen siendo protagonistas el cartel con los precios y otros detalles que hacen que el local parezca una pollería de verdad.

Aunque ahora nada tiene que ver, pues donde antes se veían muslos, alitas o pechugas, ahora hay todo tipo de tapas que conquistan a los clientes.

La Pollería se transformó en lo que hoy en día es hace ya 15 años. Antes eran otros los que se encargaban de gestionar el bar, aunque desde la pandemia es Peruga quien levanta de miércoles a domingo la persiana del establecimiento.

Recuerda que, hace ya seis años, tomó la decisión de reabrir el local -que estuvo cerrado durante una temporada- junto al que en aquel momento era su pareja. "Yo vengo de la hostelería, llevo 21 años en el sector. Éramos clientes habituales y los anteriores dueños siempre nos proponían el traspaso", cuenta a este diario.

Aunque no fue hasta julio de 2020 cuando, con mascarillas aún para atender a la clientela, se lanzaron a la aventura. Asumieron las riendas con la idea de continuar la esencia del bar y sin saber que, de un día para otro, acumularían filas y filas de personas para poder probar sus tapas.

"Ha habido días de locura. A veces te sientes hasta abrumada, porque el local que es muy chiquitito y hay gente haciendo cola muchísimo tiempo. Entonces te agobias un poco y piensas 'no me está dando la vida para atender a todo el mundo'", declara a este diario.

Sin embargo, asegura que lo que más le llena es el ambiente que se genera dentro de la tasca. "Esto es como una familia y a veces esto más que un bar parece una peña", dice orgullosa de sus clientes habituales.

Aclara que hace un tiempo es ella misma, junto con dos nuevos socios, la que lleva el bar. Fue para Pilares de este año cuando la plantilla creció con una nueva trabajadora y de normal son dos las que están detrás de la barra para atender a "muchísimas" personas. Sobre todo los fines de semana.

La Pollería no solo es conocida por el boca a boca, que también. El local es, quizás, uno de los más virales de la ciudad. Sobre todo por Peruga, quien presenta sus tapas de una forma que anima no solo a probarlas, sino a conocer este peculiar local de Zaragoza.

"Empezamos a hacer vídeos, yo qué sé, por darle una vueltecilla y conseguir más visibilidad. La verdad que se ha hecho ya alguno viral, sobre todo en los que salgo haciendo el idiota, claramente", explica, asegurando que, incluso, le han llegado a parar por la calle para decirle que "siga haciendo 'reels' en Insta". "Me dicen que les hace gracia", añade sonriendo.

Anécdotas peculiares

Seis años dan para mucho. Peruga asegura que las cientos de anécdotas que acumula ya van desde las graciosas hasta las peculiares y raras. Se le viene a la mente, por ejemplo, un par de intentos de robo que sufrieron hace un tiempo.

"Uno no estábamos. En otro sí, me enfrenté a uno de los ladrones. Me pilló en horario de apertura, estaban uno en la puerta y otro dentro. El tío se fue merendado, porque se comió dos galletas", recuerda, detallando cómo salió corriendo detrás de él para pararle.

Continúa relatando cómo intentó cerrar la puerta para evitar que se escapara. Al final, un vecino que pasaba por la zona le echó "una manilla". "Le quité la ropa, se fue sin camiseta del agarrón que le pegué. Salió escarmentado", dice entre risas.

La historia fue también 'viral' en sus redes sociales. "Salimos en las noticias y todo. Hicimos un 'storytime' (un video contando la peculiar historia) en nuestra cuenta. Se vio muchísimo", afirma.

Más allá de esto, afirma que lo más habitual, más de lo que le gustaría, son las llamadas de clientes para "reservar pollos". "Hay algunos que incluso vienen de propio para preguntar. Mi respuesta siempre es la misma, que no es otra que 'somos un bar de tapas, no tenemos un asador'. ¡Ya lo que me faltaba, tener un par de pollos por ahí escondidos!", exclama señalando el pequeño local.

Peruga cuenta todo esto mientras prepara su barra de tapas. Son las 12:00 horas y está a punto de abrir al público. En el escaparate antiguo comienza a poner sus productos que van desde el clásico bollo de pollo al laterío de "mejillón, sardina, chipirón".

En la carta también incluye otro tipo de raciones entre las que hay opciones veganas.