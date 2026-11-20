El Ayuntamiento de Zaragoza va a sacar a licitación los siete puestos que quedan vacíos en el Mercado Central, tras quedarse vacantes en los concursos que se llevaron a cabo en el 2017.

Para esta ocasión, según lo ha explicado el concejal de Economía, Carlos Gimeno, se permitirá a los gestores abrir tanto actividades tradicionales como a otro tipo de ofertas que "se pueden encontrar en cualquier mercado o zona comercial de la ciudad".

Gimeno se ha referido así a la posibilidad de ampliar la actividad de la lonja con "pastelerías, floristerías y otro tipo de servicios de primera necesidad que los usuarios demandan cuando hacen sus compras diarias".

Además, ha detallado que cuatro puestos son "colindantes" y "podrían juntarse". Es decir, que si dos se adjudican al mismo operador "podrían ser dobles".

Los puestos son de entre 11,5 metros cuadrados y 14,5 y su concesión alcanzaría hasta el 2068. El canon de salida fijado varía entre los 32.546 y los 26.485 euros, un precio al que se le añadiría de forma "periódica" las cuotas y gastos comunes de los detallistas para el mantenimiento del Mercado Central.

Un momento "único"

Se trata, tal y como lo ha expresado Gimeno, de una licitación "muy esperada". "Mucha gente nos preguntaba y, además, el pequeño comercio en nuestra ciudad vive un momento único en los mercados de abasto, siendo estos referentes a nivel nacional", ha señalado el edil.

La decisión de ampliar la oferta a otro tipo de actividades comerciales permitirá, a juicio del concejal, "consolidar mayor tráfico y clientela" en la lonja.

Asimismo, ha recordado que es el "momento ideal" para aquellos emprendedores que quieran apostar por emprender en los mercados de abasto ya que "el Ayuntamiento ha sacado una línea de ayuda para estos autónomos de 600.000 euros".

Ha señalado también el otro paquete de subvenciones de 500.000 euros para los emprendedores que inician por primera vez su negocio en la ciudad.