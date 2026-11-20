Los trabajadores del tranvía de Zaragoza convocan nuevos paros: la huelga comienza el 4 de diciembre

El Comité de Empresa del Tranvía de Zaragoza ha convocado16 paros parciales entre el 4 de diciembre de 2026 y el 5 de enero de 2027, que afectan a la totalidad de la plantilla.

El primero tendrá lugar el próximo viernes 4 de diciembre, de 19:00 a 21:20 horas.

"La convocatoria responde a la falta de avances en la negociación del III Convenio Colectivo y a la actitud de la dirección, que continúa sin ofrecer respuestas concretas a las reivindicaciones de los trabajadores", declaran en un comunicado.

Desde la plantilla denuncian que no ha presentado "ninguna nueva propuesta" para desbloquear la negociación, pese a que "el pasado 5 de noviembre se comprometió a ello. Aseguran que la dirección habría acudido este 19 de noviembre al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) sin presentar lo comprometido, finalizando nuevamente la reunión sin acuerdo.

El Comité de Empresa considera "inadmisible" esta actitud, "especialmente después de numerosas reuniones sin avances significativos y con los salarios de la plantilla congelados, mientras continúa sin darse respuesta a reivindicaciones fundamentales sobre seguridad, jornada laboral, descansos, conciliación y condiciones económicas".

El Comité denuncia que "la falta de voluntad" de la empresa para atender las reivindicaciones de la plantilla "está prolongando innecesariamente un conflicto que podría evitarse mediante una negociación seria".

"Nos sentimos rehenes, junto con la ciudadanía de Zaragoza, de una situación provocada por la actitud de la empresa, que sigue sin dar respuestas a unas reivindicaciones laborales razonables. No queremos perjudicar a los usuarios del tranvía, pero tampoco podemos aceptar que la falta de avances se prolongue indefinidamente", insisten.

Paros

Los paros parciales comenzarán el próximo 4 de diciembre de 19:00 a 21:20 horas.

Continuarán el día 6 de 11:30 a 13:50 horas; el 9 de diciembre de 07:00 a 09:20; la jornada del 11 será de 19:00 a 21:20; el 12 de diciembre de 11:30 a 13:50 y 19:00 a 21:20 horas; el día 15 de 11:00 a 13:20 horas; el 18 de 19:00 a 21:20; el 19 de 11:30 a 13:50 y 19:00 a 21:20; el día 20 de diciembre de 11:30 a 13:50; el 21 de 07:00 a 09:20; el 26 de diciembre de 19:00 a 21:20; el 31 de diciembre, Nochevieja, de 12:00 a 14:20; el 2 de enero de 18:00 a 20:20 horas y el 5 de enero, víspera del día de Reyes Magos, de 20:00 a 22:20 horas.

La respuesta de Los Tranvías

Para Los Tranvías de Zaragoza, la convocatoria de huelga "está encaminada a perjudicar no solo a la ciudadanía, sino también al tejido comercial y a la economía de Zaragoza".

En la reunión celebrada en el SAMA este jueves, la empresa propuso trabajar conjuntamente en la propuesta para conseguir aproximarse al objetivo reclamado por la parte social en lo relativo a la jornada.

"Lamentablemente, no se encontró esa disposición por la parte social, que mostró una posición inflexible que parecía orientada a convocar una nueva huelga. Tampoco ha habido voluntad de avanzar en otras cuestiones de la negociación, como la propuesta económica", expone.

A este respecto, subraya que las dos propuestas formales que la empresa ha presentado hasta la fecha han sido rechazadas por el Comité de Empresa, que no ha realizado ninguna contrapropuesta a las mismas.

Respecto a los reiterados comentarios por parte del Comité sobre "jornadas maratonianas", Los Tranvías destaca que está establecido que nunca se superen las 5 horas de conducción continuada.

"Actualmente, la jornada diaria promedio de los conductores es de 7 horas y 47 minutos, con sus respectivos descansos. Concretamente, el 14% del tiempo de la jornada promedio no están conduciendo, lo que supone más de 1 hora por jornada de trabajo en promedio sin conducir", señala.

Asimismo, y en estricto cumplimiento del vigente Convenio Colectivo, "los conductores disponen de 2,4 días libres de promedio por cada 5 de trabajo, dando un total de 147 días libres al año".

Pese a la falta de acuerdo, la empresa asegura mantener su disposición a seguir negociando y trabajando conjuntamente para acercar posiciones, cerrar el nuevo convenio en el menor plazo posible y hacer efectivas mejoras para todos los trabajadores, para que no se produzcan unos paros que perjudican de forma evidente a la ciudadanía.