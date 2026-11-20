Los trabajadores de la limpieza en Zaragoza pactan con FCC y ponen fin a 2 años de conflicto: este es el acuerdo

Los sindicatos de los trabajadores de limpieza USO, UGT e Independiente en Zaragoza han llegado a un acuerdo "extraestatutario" con FCC Medio Ambiente para el nuevo convenio colectivo, al que únicamente se han opuesto CGT y CCOO.

Tras más de nueve horas de negociación, ambas partes han logrado acercar, al fin, posturas con un pacto de "eficacia limitada".

Este se aplicará se aplicará a los afiliados de los sindicatos y a todas aquellas personas trabajadoras en la contrata de limpieza y recogida de FCC que soliciten su adhesión, teniendo de plazo hasta el 31 de Diciembre de 2026.

Según ha podido saber este diario, el pacto establece una subida salarial entre 2025 y 2027 (1,5 % en 2025 sobre las tablas de 2024, 2.5 % en 2026 sobre las de 2025 y 4 % en 2027 sobre las de 2026), manteniendo el actual sistema de antigüedad.

Un 8,5 % corresponde a los incrementos ordinarios pactados y un 1,00 % procede de la retribución extraordinaria ligada al contrato con el Ayuntamiento de Zaragoza y a la calidad del servicio prestado. Además, se mejoran los pluses de carga lateral, nocturnidad y convenio para el personal de SERLUZ, y se reconocen retribuciones funcionales equivalentes a las de operario de segunda y peón especialista para determinadas tareas.

En materia de empleo, el acuerdo incluye el compromiso de transformar a 50 personas a jornada completa (25 el 1 de diciembre de 2026 y 25 el 1 de enero de 2027) a partir de la bolsa de trabajo, con criterios de mérito, capacidad y evaluación de desempeño.

Se regula una bolsa transparente, con publicación de listas y sistema de puntuación que valora antigüedad, formación, cualificación y criterios sociales.

Asimismo, el convenio contará con una reducción de la jornada que se fijará ahora en 34,5 horas semanales, a las que se añade un día más de descanso.

El pacto, según detallan desde los sindicatos, recoge además un conjunto amplio de mejoras sociales y de derechos como la ampliación de permisos (incluidas horas retribuidas para tratamientos oncológicos y acompañamiento) o la posibilidad de acumular paternidad/maternidad con vacaciones.

También se señalan una preferencia de vacaciones para familias monoparentales, medidas para madres lactantes y embarazadas, adaptación de vestuarios, protección en caso de retirada del permiso de conducir, promoción profesional (con consolidación de categorías y procesos internos transparentes), seguro de vida e invalidez, premios por cese a partir de los 62 años, anticipos de nómina hasta 9.000 euros y medidas de igualdad y no discriminación LGTBI, entre otras.

Se incluye también un día de libre disposición remunerado en 2027 y reglas de relevo generacional en el turno de noche.

El documento incorpora cláusulas de garantía de continuidad e incorporación de estas condiciones al próximo convenio colectivo de empresa, de forma que las mejoras no queden limitadas al periodo de vigencia del pacto.

Luis Prada miembro de la comisión negociadora por parte del sindicato USO , señala que "el acuerdo alcanzado es un avance positivo para la plantilla, avanza en mejoras sociales y salariales". Asegura que se ha conseguido así "desbloquear un Convenio esencial para la plantilla que además da estabilidad salarial y laboral”.

Angelica Mazo, Vicesecretaria General de UGT Servicios Públicos Aragon destaca por su parte que "este pacto extraestatutario supone un avance real para las personas trabajadoras que confían en el sindicato y para quienes decidan adherirse, al consolidar subidas salariales, empleo más estable y un marco de derechos más amplio, siempre desde la negociación y el compromiso con el servicio público de limpieza y recogida en Zaragoza".

UGT, USO e Independiente animan a las personas trabajadoras de la contrata a informarse con los sindicatos firmantes del acuerdo y solicitar su adhesión para beneficiarse de estas mejoras.

Dos años de negociación

Con esta firma se pone fin a una negociación de más de dos años con huelgas, protestas y que incluso llegó a los Tribunales, cuando la empresa denunció a CCOO y CGT por incumplir el acuerdo de 'paz laboral' al anunciar paros el pasado verano.

La huelga tuvo lugar el pasado mes de octubre, para las Fiestas del Pilar. Esta movilización comenzó el 6 de octubre y duró una semana, hasta el 13 de octubre.

Según denunciaron los sindicatos convocantes, los servicios mínimos fueron muy altos, lo que "imposibilitaba a los trabajadores ejercer el derecho constitucional de huelga".

Con estas, pospusieron, en un principio, los paros para el 16 de noviembre (con motivo de la campaña electoral). No obstante, esta no se llevó a cabo tampoco ya que, a través de un referéndum, la plantilla decidió no secundarla.

La votación tuvo baja participación (acudieron 165 trabajadores de un censo de unos 1.200, un 14 % aproximado).