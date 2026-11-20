La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha defendido la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza asegurando que el acuerdo con Vox "cumple todos los requisitos del real decreto que aprobó hace un mes el Gobierno de Pedro Sánchez".

Se ha referido -en respuesta a la interpelación de ZEC en la comisión de su ramo- así a las restricciones que rige la nueva norma en cuanto a la contaminación de los vehículos, el control de accesos, la integración en el punto de acceso de la DGT y la aplicación de multas sin periodicidad de aviso.

"Cinco condiciones que Zaragoza cumple", ha asegurado la edil, insistiendo en que se trata de una aplicación "objetiva" y sin que influyan "decisiones políticas de nadie".

Asimismo, ha denunciado la "imposición" y "el mantra irreal" del Gobierno Central en cuanto a las ZBE. "Tres europarlamentarios, entre ellos Borja Jiménez, preguntaron a la Comisión sobre la aplicación de estas zonas y la respuesta fue que la selección de medidas adecuadas queda a disposición de los estados miembros y no la impone la comisión", ha afirmado.

Además, asegura que la Comisión dictó que puede "revisarse continuamente si la acción europea está justificada a la luz de las posibilidades disponibles a nivel nacional, regional o local". Algo ante lo que pide que el Gobierno de España "se aplique el cuento".

No obstante, la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha denunciado que no se cumpla con lo señalado en el informe de Tecnalia, solicitado por el Partido Popular. "Dice que hay que activar la ZBE cuando dos estaciones superen el nivel de contaminación durante una hora. Sin embargo, ustedes lo han ampliado a 5 estaciones y más de dos horas. ¿Por qué juegan con la salud de los ciudadanos?", ha cuestionado la edil.

En este sentido, considera que el informe es "más objetivo que el PP" y que Gaudes "se niega a sí misma lo que defendía durante el verano con la alcaldesa, cuando decía que lo mínimo que se podía reducir la ZBE era lo que teníamos antes".

Le ha echado en cara así que "encontraran una fórmula mágica" para poder cumplir con Vox y sacar adelante los presupuestos de 2027.

Ante esto, Gaudes ha respondido que lo que intenta su partido es "cumplir con una norma que ha tenido una inseguridad jurídica brutal y cada ZBE que se presenta es una batalla en los tribunales por la chapuzería del Gobierno que tenemos".

"El PP siempre ha estado en la misma posición. Hicimos una ZBE adecuada a la ciudad, pero descubrimos que había otras que habían aplicado la calidad del aire, como Castellón validada por el Ministerio, y nos pareció bien", ha argumentado, insistiendo en que se trata de una ordenanza "progresiva" para poder alcanzar lo que "sí impone la comisión para 2030".