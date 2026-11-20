Pilar, dueña de una frutería en Zaragoza: "Decir adiós después de 15 años da vértigo, no sé qué voy a hacer todos los días"

La falta de relevo generacional cada vez se deja notar en los oficios zaragozanos de toda la vida.

Pilar Ambrós, zaragozana de 61 años, lleva desde que tiene uso de razón entre frutas y verduras.

El oficio le viene de familia. Su madre era verdulera en la ciudad Jardín (Delicias), donde transcurrió muchos días de su infancia.

"Yo iba al colegio y por la tarde a ayudar a mi madre al mercado", recuerda.

Hasta su marido, ahora jubilado, tenía su propia frutería. Señala que solo su hija ha decidido seguir un camino distinto.

Desde hace 15 años, Ambrós trabaja en su tienda del mercado de Tenor Fleta, en San José. Todas las mañanas, sin excepción, acude a su frutería y atiende a su clientela habitual, de quien solo tiene palabras de agradecimiento.

"Son familia. Desde el primer día que abrí no han fallado, son maravillosas y tienen un trato muy amable siempre", asegura sonriente.

17 anécdotas por día

Tanto es así que de todos los días puede sacar, por lo menos, "17 anécdotas". "Son encantadoras", insiste.

Y, en parte, es por esto que a Ambrós le cuesta tanto tener que decir adiós. También tiene que ver en esta decisión el "vértigo" que dice tener ante la jubilación. "No sé qué voy a hacer ahora todos los días", expresa.

Hace tan solo unos días que publicó la venta de su frutería, aunque de momento "es más un pensamiento que una realidad".

El precio lo ha puesto "muy bajo", a 7.500 euros. Con eso, declara que le serviría para "ir tirando" un tiempo, aunque no descarta esperar todavía "2 o 3 años".

"Estas cosas van despacio", concluye.

La tienda tiene 10 metros cuadrados y se encuentra dentro del mercado de Tenor Fleta, en el barrio de San José. Se traspasa el puesto de fruta y verdura con cámara y, aunque Ambrós solo abriera por las tardes "si alguien joven quiere explotarlo más sería perfecto".