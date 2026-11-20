Ya están en Zaragoza seis de los veintitrés nuevos autobuses 100% eléctricos que se incorporarán a la flota de autobús urbano antes de fin de año. Con estos, ya son 112 vehículos 100% eléctricos en el transporte público.

Las nuevas adquisiciones son todas del modelo Mercedes eCitaro, en su versión actualizada, que incorpora los elementos más modernos en materia de seguridad activa y pasiva, y de ayudas a la conducción. Entre ellos, una rampa manual en la puerta delantera; baterías de litio NMC de cuarta generación de 666 kwh; un nuevo eje motriz más eficiente y un sistema MirrorCam con mayor campo de visión y, como novedad, un sensor de fatiga del conductor.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado hoy que la incorporación de estos autobuses facilitará que, a partir del 1 de febrero, se puedan introducir las primeras mejoras asociadas a la nueva contrata, cuya formalización definitiva está prevista para el mes de diciembre.



Estas mejoras se centrarán en las líneas 41, 59 y C4, que ya adaptarán sus frecuencias a lo fijado en el nuevo contrato. En la C4, además, se ampliará su recorrido para hacerla llegar hasta el intercambiador de Carlos V.

En el caso de la línea 41 (Puerta del Carmen – Rosales del Canal), se incorporará un autobús más en días laborables , con lo que su frecuencia bajará hasta los 10,8 minutos, frente a los 13 actuales.

(Puerta del Carmen – Rosales del Canal), se incorporará , con lo que su frecuencia bajará hasta los 10,8 minutos, frente a los 13 actuales. Respecto a la línea 59 (Arcosur – Tranvía), la frecuencia se reducirá muy notablemente: de 15 minutos a 10 minutos en días laborables, y de 30 minutos a 15 en sábados y festivos .

(Arcosur – Tranvía), . La línea C4 (Plaza de las Canteras – Puerto Venecia) recibirá un cambio importante en su recorrido, ya que se alargará hasta la Glorieta de Carlos V, lo que permitirá su uso para muchas personas que enlazan en esa zona tanto con el tranvía como con otros buses urbanos e interurbanos. Su frecuencia será de 18 minutos en todos los días de la semana.

La incorporación de los nuevos 23 autobuses 100% eléctricos estaba contemplada en la prórroga del actual contrato de Avanza, dentro del plan de renovación de la flota. La inversión necesaria para su adquisición es de 14 millones de euros. A ello hay que sumar las inversiones necesarias para ampliar los puntos de recarga para los autobuses, ubicados en las cocheras y cuyos trabajos de instalación están actualmente en marcha.

Una vez completada, la inversión en los cargadores se acercará a los 4 millones de euros, en concreto 3.942.309 euros, y hará posible disponer de los puntos necesarios para los 23 nuevos autobuses 100% eléctricos.

Los nuevos seis Mercedes eCitaro se incorporarán al trabajo tan pronto se complete el proceso de matriculación y la instalación de los diferentes elementos necesarios para su puesta en marcha, como las validadoras y los sistemas de gestión de la flota propios de la contrata.