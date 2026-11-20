Aterriza la XXII edición de Nupcial 2026 en el Palacio de Congresos de Zaragoza: más de 90 marcas expositoras

Nupzial 2026 abre sus puertas por segundo año consecutivo en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Del 20 al 22 de noviembre, el salón reúne a más de 90 marcas expositoras en una nueva edición que llega con importantes novedades.

Este crecimiento viene acompañado del estreno de una nueva imagen, más actual y estilizada.

El salón reúne a los mejores profesionales de los sectores de la fotografía, la moda nupcial, la joyería, la restauración, las fincas, los viajes y la decoración, además de ofrecer todo lo necesario para organizar el gran día.

La 22.ª edición de NUPZIAL ha abierto oficialmente sus puertas este viernes, 20 de noviembre, con un acto de inauguración celebrado a las 17:30 horas.

Entre las autoridades asistentes se encontraban la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte; el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno; y el presidente de Feria de Zaragoza, Jorge Villarroya.

Durante el acto de apertura, Jorge Villarroya ha destacado que la feria se ha preparado "con muchísimo cariño" y subrayó su carácter lúdico, capaz de atraer "a todo tipo de público, desde jóvenes a mayores" con una oferta muy vistosa que incluye desfiles, joyería, floristería y restauración.

"El acierto de haber venido aquí se demuestra en esta segunda edición porque hay más expositores y esperamos muchísimos más visitantes; el Palacio de Congresos se había quedado pequeño el año pasado y este nuevo espacio nos da unas posibilidades enormes", expresa Villarroya.

Por su parte, Carlos Gimeno ha enfatizado en que acoger este certamen sitúa a la capital aragonesa en el mapa, consolidándola como un referente idóneo para todo el Valle del Ebro.

"Tenemos una industria de la boda única para que cualquiera que esté pensando en casarse el próximo año encuentre aquí todo lo que la ciudad ofrece en todos los sectores", señala el consejero.

En esta línea, la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte ha puesto sobre la mesa las cifras del sector nupcial, señalando que este evento genera un impacto de unos 80 millones de euros al año en la provincia de Zaragoza y cerca de 110 millones de euros en el conjunto de Aragón.

Asimismo, Herrarte ha destacado la utilidad práctica de esta feria para las parejas que van a casarse en el 2027, pueden ver toda la oferta existente y salir de aquí con un presupuesto en la mano.

"La feria está creciendo, estamos ya en 90 expositores y se está dando un gran servicio a los novios porque vienen, ven toda la oferta y pueden salir de aquí directamente con un presupuesto", expresa la directora general.

Horarios y entradas

El salón permanecerá abierto durante todo el fin de semana en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Los visitantes podrán acercarse el viernes 20 de noviembre, de 17:00 a 21:00 horas; el sábado 21, de 10:00 a 21:00 horas, de forma ininterrumpida; y el domingo 22, de 10:00 a 15:00 horas.

Para acceder al recinto será necesario adquirir una entrada. La organización ofrece diferentes modalidades, con precios que varían en función del número de personas y del tipo de acceso.

La entrada para dos personas con registro tiene un coste de 15 euros y permite visitar el salón durante los tres días, con libertad para entrar y salir del recinto, además de participar en la Lluvia de Regalos.

Por su parte, la entrada individual con registro cuesta 8 euros, es válida para una única visita e incluye la participación en la Lluvia de Regalos. Quienes prefieran acceder sin realizar un registro previo podrán adquirir una entrada individual por 12 euros, válida también para una única visita.