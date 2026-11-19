El barrio de Parque Venecia finalizará este año con 400 nuevas plazas de estacionamiento más respecto a las que tenía en diciembre de 2025.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha asegurado que ese incremento se debe a "las distintas medidas de reordenación del espacio urbano que iniciaron en enero". Ha detallado que, a través de estas actuaciones, se habilitaron primero 80 nuevas plazas y ahora con otras 320, distribuidas en prácticamente todas las calles de esta urbanización.

Al mismo tiempo, esta medida busca ayudar a pacificar el tráfico y mejorar las condiciones de seguridad para los desplazamientos en bicicleta y patinete eléctrico.



Los trabajos, que lleva a cabo la Oficina de Planificación y Diseño de Movilidad Urbana, consisten en la creación de estacionamientos en batería inversa utilizando para ello uno de los dos carriles de circulación hasta ahora disponibles.

Las plazas se distribuirán de forma alterna entre ambas aceras, cambiando de lado en cada manzana para configurar un nuevo esquema de circulación.

La medida se aplicará en prácticamente todo el viario de Parque Venecia, con dos excepciones: la avenida Puente de los Suspiros, que constituye el eje principal del barrio; y la calle Carlo Scarpa, por la que circula el autobús urbano.

La intervención tendrá un efecto directo sobre la seguridad vial. Al quedar las calles con un único carril de circulación, la velocidad máxima permitida pasará de los actuales 50 km/h a 30 km/h, de acuerdo con el límite establecido por el Reglamento General de Circulación para las vías urbanas de un solo carril por sentido desde mayo de 2021.



Además, la disposición alterna de las bandas de aparcamiento generará una sucesión de estrechamientos y cambios de trayectoria en la calzada, conocidos técnicamente como chicanes. Esta configuración obliga a los conductores a modificar su trayectoria en cada manzana y evita que puedan alcanzar velocidades elevadas en los tramos rectos, contribuyendo así a calmar el tráfico.



La elección del estacionamiento en batería inversa aporta también ventajas adicionales de seguridad. Los vehículos realizarán la maniobra de aparcamiento marcha atrás y saldrán de frente, lo que permite al conductor disponer de una mejor visibilidad al incorporarse a la circulación y detectar con mayor facilidad la presencia de otros vehículos, peatones y ciclistas.



Este sistema mejora asimismo las condiciones de seguridad durante la subida y bajada de pasajeros, ya que las puertas abiertas de los vehículos estacionados actúan como elemento de protección frente a posibles invasiones de la calzada.

Movilidad ciclista

La nueva ordenación facilitará también la movilidad ciclista. Con la limitación general de velocidad a 30 km/h, las bicicletas y los patinetes eléctricos podrán circular por los viales de todo el barrio, lo que permitirá resolver los problemas de continuidad que presenta actualmente la red ciclista de Parque Venecia, con distintos tramos de carril bici que terminan sin conexión con otros itinerarios.



Además, los trabajos previstos estas semanas incluyen el repintado y mejoras en la señalización del carril bici existente que conecta Parque Venecia con el Tercer Cinturón a través de la Avenida de Tiziano. De este modo, se dará continuidad ciclista a dicha conexión. Asimismo, se va a volver a pintar el carril bici existente en el interior del barrio.

Esta intervención forma parte de un conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento está desarrollando para mejorar la movilidad y atender las necesidades trasladadas por los representantes vecinales. En enero de este año ya se pusieron en marcha distintas mejoras en el barrio, entre ellas la señalización de unas 80 plazas de estacionamiento en cordón en las calles Teatro de la Fenice, Hugo Pratt y Vogalonga, así como la habilitación en doble sentido del tramo de la calle Palacio Ducal comprendido entre Piranesi y Tintoretto, para facilitar las salidas de los residentes hacia Puerto Venecia y la Z-40.



En los próximos meses también se prevé habilitar una salida específica de Parque Venecia por la calle Piranesi, en dirección a la avenida de la Policía Local. Esta conexión permitirá a los residentes acceder directamente a Puerto Venecia o incorporarse a la Z-40, mejorando las posibilidades de entrada y salida del barrio.

Nuevo alumbrado

Junto a todo lo anteriormente explicado, el Ayuntamiento de Zaragoza continúa avanzando en la modernización y optimización del alumbrado público exterior en el barrio de Parque Venecia, con el doble objetivo de incrementar la seguridad ciudadana —tanto vial como peatonal— y mejorar la eficiencia energética del entorno urbano.



Los equipos técnicos municipales ya han ejecutado un refuerzo lumínico focalizado en los puntos de mayor tránsito y vulnerabilidad del barrio. En concreto, se ha procedido a la sustitución y mejora de diez puntos dobles de luz estratégicamente ubicados en diversos pasos de peatones. Esta intervención permite ampliar significativamente el rango de visibilidad y la uniformidad lumínica en intersecciones clave, avenidas principales y calzadas, garantizando una mejor percepción visual para los conductores y una mayor protección para los viandantes durante el horario nocturno.



De manera paralela a estas mejoras puntuales, el Servicio de Alumbrado Público municipal ultima el despliegue del proyecto 'Reluz y Dos', que constituye la segunda fase del plan estratégico de renovación y mejora de la eficiencia energética en el alumbrado de la ciudad.

Esta iniciativa, cuya ejecución comenzará en los próximos meses con un presupuesto aproximado de 9,96 millones de euros, contempla la implantación a nivel municipal de cerca de 9.000 nuevas luminarias con tecnología LED de alta eficiencia, así como la modernización de 72 cuadros eléctricos de mando y protección.

En lo que respecta específicamente a Parque Venecia y sus conexiones, el 'Reluz y Dos' supondrá una transformación sustancial de sus espacios perimetrales y de esparcimiento. Más allá de la renovación prevista en el trazado de la Ronda de la Hispanidad (Z-30), el barrio se verá directamente beneficiado por la adecuación lumínica integral del entorno del Canal Imperial de Aragón y sus zonas verdes de acceso.

De este modo, el corredor verde que discurre junto a la infraestructura hidráulica —uniendo el distrito con el sector de Valdegurriana— quedará equipado con cerca de 200 nuevos puntos de luz LED. De este total, prácticamente la mitad se concentrarán en el tramo colindante con Parque Venecia, dotando a los paseos, riberas y accesos peatonales de una iluminación más sostenible, uniforme y adaptada al uso ciudadano y deportivo que registra diariamente este eje natural.