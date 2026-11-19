La nueva decoración en el paseo de la Independencia, que se estrenó la pasada Navidad. Ayuntamiento de Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza

La artista Vicco (Nochentera) encenderá la Navidad en Zaragoza el próximo viernes 27 en la plaza de Aragón

La artista Vicco, conocida por su hit 'Nochentera', será la encargada de encender este año la Navidad en Zaragoza .

Lo hará junto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, en la plaza de Aragón. El gran acto comenzará a las 18.30 y será el gran inicio de las Fiestas con un gran corredor de luz.

Este año son muchas las novedades, como la nueva decoración de la calle Alfonso I o el belén luminoso de la Puerta del Carmen.

El histórico monumento se sumará por primera vez al corredor de luz que, cada año, se supera un poco más.

Así, cientos de leds recrearán dentro del arco un portal de belén resplandeciente.

Además, se creará un nuevo corredor de luz que unirá la plaza San Miguel y la iglesia de San Pablo.

Este año hay más presupuesto (1,5 millones) que en los anteriores y, por ende, mucha más decoración.

Para todo este despliegue, desde el Ayuntamiento llevan trabajando casi desde que se cerró la anterior temporada de Navidad.

De hecho, fue en junio cuando se lanzó a licitación el contrato para el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado, que ascendía a 1.516.647,88 euros. Concurso que volvió a ganar Iluminaciones Ximénez.

Tres lotes de magia

Por un lado, en Lote 1, de alumbrados singulares y el montaje del gran árbol de Navidad, cuenta con un presupuesto base de 1.352.538 euros. Este lote asume el mayor volumen de la decoración.

Comprende el alquiler, transporte, montaje, legalización, mantenimiento y desmontaje de instalaciones en viales y plazas. Su mayor atractivo reside en el montaje y desmontaje del imponente árbol de Navidad en forma de cono de 21 metros de altura, propiedad del Ayuntamiento, así como la instalación de espectaculares techos luminosos.

Por otro lado, el Lote 2 hace referencia a los motivos navideños individuales 3D y cuenta con un presupuesto de 151.250 euros. Está destinado exclusivamente a la instalación, realización de acometidas eléctricas y mantenimiento de elementos luminosos tridimensionales ubicados en la calle.

Por último, el Lote 3 sirve para la asistencia técnica y supervisión, dotado con 12.859,88 euros, y garantiza la máxima seguridad técnica del proyecto. La empresa adjudicataria supervisará, coordinará y colaborará en los trabajos para asegurar el perfecto estado de la seguridad estructural, eléctrica y mecánica de todo el alumbrado de la ciudad.

La inauguración del alumbrado se dará a partir del 20 de noviembre de 2026 y se concluirá las fiestas, como siempre, el 7 de enero de 2027. Todo el decorado deberá haberse desmontado antes del 29 de febrero de 2027.

Además, durante el periodo festivo, las luces engalanarán Zaragoza diariamente en un horario de funcionamiento que irá ininterrumpidamente desde las 17.30 (u ocaso solar) hasta la 1:00.