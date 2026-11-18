Vox exige la ampliación de la línea 1 del tranvía para el próximo mandato: "No queremos más estudios"

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha registrado una moción para su debate y aprobación en el próximo Pleno del día 26 de noviembre con el objetivo de impulsar de manera definitiva la ampliación de la línea 1 del tranvía, tanto por el sur como por el norte de la ciudad.

Torres ha subrayado que “este proyecto constituye una prioridad absoluta para dar respuesta a las necesidades de movilidad de decenas de miles de vecinos y trabajadores”.

Eva Torres ha recordado que “Vox lleva dos Legislaturas defendiendo este proyecto mediante propuestas de resolución, mociones y partidas presupuestarias destinadas a su estudio”.

En este sentido, ha dejado clara la postura de su Grupo respecto a esta infraestructura asegurando que “Para Vox es irrenunciable la ampliación de la línea del tranvía”.

Nuevos desarrollos

La moción pone el foco en la urgencia de dotar de transporte de alta capacidad a los barrios del sur, concretamente a Arcosur y Rosales del Canal, donde viven decenas de miles de familias y está planificada la construcción de miles de nuevas viviendas.

Asimismo, la portavoz de Vox reclama que “el trazado sur contemple la conexión con puntos estratégicos como la Feria de Muestras, la plataforma logística Plaza, el centro comercial Plaza y el aeropuerto”.

Por otro lado, la iniciativa advierte de la necesidad de anticiparse al crecimiento urbanístico e industrial de la zona norte, reclamando la ampliación hacia el entorno del barrio de San Gregorio y la futura plataforma logística Atenea. “Se está llegando tarde a los barrios del sur. No lleguemos tarde también a esa expansión y crecimiento por el norte”, ha advertido Torres.

Estudios

En los presupuestos municipales de 2026 se volvió a incluir una partida de 15.000 euros para continuar con los estudios que está llevando a cabo la Universidad de Zaragoza, tras un informe previo de 2025 que señalaba las limitaciones del contrato actual para ejecutar la ampliación. Ante esta situación, Vox exige en su moción que dichos estudios se entreguen de forma definitiva antes del 31 de diciembre de este año.

Eva Torres ha insistido en que los impedimentos contractuales no pueden servir de excusa para paralizar el proyecto y ha apelado a la determinación del equipo de gobierno: “Todo es una cuestión de voluntad política. Si no puede ser con este contrato existente, habrá que hacer un nuevo contrato, pero lo que no hay que hacer es renunciar a este proyecto”, manifestó. Además, la moción solicita que se estudie la incorporación de nuevas tecnologías de transporte, como el sistema ART.

Finalmente, Torres ha rechazado que se sigan encadenando informes sin ejecutar obras y ha marcado como meta el inicio de la próxima legislatura para comenzar los trabajos.

“Tenemos un estudio de 2025, otro que queremos que esté finalizado antes del 31 de diciembre de 2026 y no queremos más estudios. Queremos que la ampliación de la línea 1 del tranvía sea una realidad en la próxima legislatura”, ha concluido Torres, pidiendo actuar con "responsabilidad y altura de miras pensando no sólo en la Zaragoza de 2030, sino también en la de 2050".