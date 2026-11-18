El Ayuntamiento de Zaragoza impondrá una multa de 1.200 euros a un local de la cadena de hamburguesas Burger King.

El motivo, según se señala en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo celebrada este lunes, el establecimiento ubicado en el número 64 de la calle de Juan Pablo II no contaba con la licencia de funcionamiento.

Un incumplimiento de la normativa municipal en el que, además, se habría reincidido, tal y como se detalla en el orden del día.

El establecimiento todavía puede recurrir la sanción.

Ya en la gerencia de Urbanismo celebrada hace unas semanas se multó por el mismo motivo a otra conocida cadena de comida en Zaragoza.

Tal y como se señalaba, la pizzería Leone ubicada en Puerto Venecia se enfrenta a una multa de 1.000 euros.

A otros incluso se les impuso la clausura como sanción. Es el caso de Don Gourmet Oisi, un conocido bar del barrio de Miralbueno en Zaragoza, que deberá cerrar durante un mes tras infringir la ley en varias ocasiones.

Otras sanciones

También se decretó el cierre de un mes al local A Casa di Marco, ubicado en el barrio del Arrabal, como sanción por haber denegado el acceso a la autoridad.

Ya el mes pasado, en la última Gerencia, otro local de Zaragoza recibió la misma sanción por no dejar entrar a la Policía.

Los hechos sucedieron en el bar San Braulio, ubicado en el número 7 de la calle Espoz y Mina.

Este lunes también se han iniciado los trámites para sancionar a otros locales que han incumplido la normativa. Ejemplo de ello es el bar Belvedere, ubicado en la calle de María Lostal, que podría recibir una multa por sobrepasar el horario permitido en más de dos horas.

Este tipo de sanción varía entre los 601 euros hasta los 4.000 o 5.000 en función de la gravedad de los hechos. No obstante, pese a que se les imponga una multa los establecimientos pueden recurrirla.