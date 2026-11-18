Las discusiones en casa, los enfrentamientos entre padres e hijos o las dificultades para establecer límites forman parte de la convivencia familiar.

Sin embargo, aprender a gestionar esas diferencias desde pequeños puede marcar la forma en la que los niños se relacionan con los demás.

Esa es una de las ideas que Fernando Sarráis, psicólogo, ha trasladado a las familias que han participado en la sesión '¿Y si nos pusiéramos de acuerdo?', organizada en los colegios Sansueña y Montearagón.

Su propuesta parte de la idea de educar para evitar los conflictos y aprender a convivir.

En una sociedad que, a su juicio, está cada vez más marcada por las tensiones, el individualismo y el egoísmo, Sarráis considera que ser una persona pacífica debería convertirse en un objetivo desde la infancia.

Para el psicólogo, muchos de los problemas que aparecen en las relaciones entre niños, como el rechazo, el acoso o las burlas, tienen detrás una forma de relacionarse demasiado centrada en uno mismo. "Se está desarrollando una manera de ser muy egocéntrica, egoísta, narcisista: yo, lo mío, lo que yo quiero, imponer mi criterio", advierte.

Una actitud que también puede aprenderse en casa. Sarráis recuerda que los hijos observan e imitan las conductas de sus padres, incluidas las discusiones, las ironías, las críticas o las burlas.

Fernando Sarráis impartiendo una sesión. Sansueña

Por eso, considera fundamental que los adultos revisen primero su propia manera de comunicarse. "Eso que se ve en los padres, luego se ve en los hijos", señala.

La adolescencia

La adolescencia suele ser una etapa especialmente complicada para la convivencia.

Los hijos empiezan a reclamar más autonomía y los padres pueden tener dificultades para entender sus decisiones. Para Sarráis, las tensiones son habituales en este periodo, pero la clave está en cómo se afrontan.

Su primera recomendación es detenerse antes de que una discusión vaya a más. "El primer objetivo, evitar el conflicto", resume. Cuando surge un enfrentamiento, propone que las partes se den tiempo para pensar qué pueden cambiar y cómo expresar sus diferencias sin hacer daño al otro.

"Parar, paramos, y entonces darse tiempo mutuamente para pensar hasta dónde puedo ceder, cómo puedo decirle las cosas o cómo puedo hacer las cosas para evitar el conflicto", explica.

Después, llega el momento de volver a hablar y buscar un acuerdo, aunque sea pequeño. El psicólogo insiste en que alcanzar un entendimiento no significa que una de las partes tenga que renunciar siempre a lo que quiere.

"Llegar a un acuerdo significa ceder las dos partes. No que una parte imponga a la otra", subraya.

En este sentido, también advierte del riesgo de confundir evitar los conflictos con permitir que los hijos hagan siempre lo que quieran. Los padres, defiende, deben mantener su autoridad y establecer normas. "Estas son las normas, esta es la autoridad, pero no el conflicto", apunta.

Para Sarráis, ceder constantemente ante las exigencias de los hijos puede fomentar comportamientos egocéntricos, en los que los niños se acostumbran a conseguir siempre lo que desean. La convivencia requiere, por el contrario, aprender que los demás también tienen necesidades y que no siempre se puede imponer el propio criterio.

Educar en la empatía

Otro de los aspectos que considera esenciales en la educación familiar es enseñar a los hijos a ponerse en el lugar de los demás. Para el psicólogo, uno de los errores más habituales en las relaciones personales es no tener como prioridad que la otra persona también esté bien.

"El mayor error es no tener la ilusión de que la otra parte sea feliz, incluso más que yo", afirma.

Lo explica con un ejemplo cotidiano: renunciar a ver un partido de fútbol para acompañar a la pareja a dar un paseo porque a ella le hace ilusión. Son pequeños gestos que, a su juicio, ayudan a construir relaciones más amables, más felices y menos enfrentadas.

"Disfruto haciendo felices a los demás. Disfruto haciéndoles sentirse bien. Con una palabra amable, con un gesto amable, cediendo en alguna cosa. Así la relación con mi mujer o mi marido, y con mis hijos irá mejor", señala.

Una forma de entender las relaciones que, insiste, debe aprenderse desde pequeños. El objetivo es dejar de pensar únicamente en el yo para dar más importancia al tú y al nosotros, tanto en la familia como en el colegio o en las relaciones de amistad.

Móviles y pantallas

La educación también tiene que adaptarse a los nuevos hábitos de los niños. El acceso cada vez más temprano a los teléfonos móviles, los videojuegos y las plataformas digitales plantea otro reto para las familias: enseñar a utilizarlos sin que terminen controlando el tiempo y las decisiones de los menores.

Sarráis no considera que estas herramientas sean malas por sí mismas. El problema aparece cuando no existe capacidad para limitar su uso.

"Todas las cosas buenas son buenas. El problema es que tiene que ir acompañado de un autodominio", explica. En su opinión, un niño debe aprender a apagar una pantalla para estudiar, dejar de jugar cuando ha terminado el tiempo establecido o ver un solo capítulo de una serie sin sentir la necesidad de continuar.

"Cuando una persona no es capaz de decir que no, ya no es libre. Es un adicto, es un dependiente", advierte.

Por eso, considera que los padres deben educar en el autocontrol y transmitir a sus hijos que la libertad es más importante que la satisfacción inmediata.

"Es muy importante educar a usar los móviles y las tecnologías, a usarlos libremente, con autodominio. Porque es más importante la libertad que disfrutar con el móvil", sostiene.

Como último consejo para las familias, Sarráis pone el foco en algo que va más allá de las relaciones entre padres e hijos: la propia relación de cada persona consigo misma.

"La paz con los demás depende de la paz interior", afirma. El psicólogo considera que muchas personas viven en contradicción con lo que piensan y lo que finalmente hacen. Quieren cambiar determinados hábitos, cumplir objetivos o actuar de una manera y, sin embargo, terminan haciendo lo contrario.

Por eso, defiende que aprender a dialogar con uno mismo y buscar acuerdos interiores es también una condición para mejorar la convivencia con los demás.