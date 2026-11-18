El Centro de Mayores Salvador Allende en Las Fuentes ampliará su espacio con una inversión de 255.576 euros

El Centro de Mayores Salvador Allende, ubicado en el distrito de Las Fuentes, ampliará sus instalaciones y mejorará la capacidad y funcionalidad de su servicio gracias a la recuperación e integración de uno de los pabellones anexos que forman parte del recinto histórico del antiguo Matadero, en el número 57 de la calle Miguel Servet.

Esta intervención municipal permitirá dar respuesta al crecimiento de la demanda y a la evolución de las necesidades de las personas mayores del barrio, tal y como ha dado a conocer esta mañana la alcaldesa de Zaragoza durante una visita al equipamiento en la que ha compartido la jornada con los usuarios del centro.

La reforma se ha diseñado con el doble propósito de modernizar por completo el interior para adaptarlo a la actividad cotidiana de los mayores y, al mismo tiempo, proteger y poner en valor el patrimonio arquitectónico de un complejo proyectado por el arquitecto Ricardo Magdalena, construido entre 1880 y 1884 y declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés en mayo de 2008.

Para lograr este equilibrio entre conservación histórica y uso contemporáneo, una parte fundamental de los trabajos —con una partida de 52.706,93 euros antes de impuestos— se centrará en la restauración de la tradicional fachada de ladrillo cara vista, así como en el saneamiento, limpieza, consolidación y recuperación de las carpinterías de madera y de las rejas originales de ventanas y puertas.

En el interior del pabellón se procederá a una redistribución integral de los espacios tras desmontar la tabiquería, los falsos techos y los revestimientos antiguos, que habían quedado obsoletos con el paso del tiempo. Gracias a esta nueva configuración, el Centro de Mayores Salvador Allende ganará tres luminosas aulas-taller concebidas para el desarrollo de cursos, talleres y actividades de envejecimiento activo. En concreto, estas aulas albergarán programas y actividades como gimnasia, danzaterapia, expresión corporal, dibujo, pintura o modelado.

En concreto, la primera de las salas duplicará prácticamente su tamaño al incorporar la superficie del antiguo recibidor, pasando de 14,06 a 25,5 metros cuadrados útiles, mientras que el segundo espacio formativo dispondrá de 36,3 metros cuadrados y el tercero alcanzará los 48,75 metros cuadrados útiles.

Además, el edificio contará con un nuevo núcleo de servicios compuesto por dos aseos adaptados de 4,60 metros cuadrados cada uno con un distribuidor previo de 3,3 metros cuadrados, un pasillo de circulación más cómodo de 12,78 metros cuadrados y dos cuartos específicos para labores de limpieza y mantenimiento de 3,4 metros cuadrados cada uno.

La eliminación de las barreras arquitectónicas constituye otro de los ejes principales del proyecto para asegurar que todas las personas con movilidad o comunicación reducida puedan desplazarse por el recinto con total autonomía y seguridad.

Para ello, se habilitará el acceso principal desde el jardín a través de las puertas existentes —que serán adaptadas para este uso— y se salvará el desnivel de 15 centímetros entre la plaza exterior y la cota de entrada mediante la ejecución de un nuevo pavimento con una suave pendiente del 4%, manteniendo asimismo el acceso accesible ya existente desde la plaza para dar servicio directo a una de las aulas.

De forma paralela, la actuación renovará por completo todas las instalaciones técnicas del edificio para adecuarlas a la normativa actual de confort, habitabilidad y ahorro energético. Se incorporarán nuevos sistemas de climatización, ventilación, fontanería y saneamiento, junto con una nueva red eléctrica y de iluminación adaptada a las necesidades de los usuarios.

Todo el inmueble dispondrá de aislamiento térmico y acústico mejorado, suelos vinílicos antideslizantes y falsos techos acústicos de fibra de madera que amortiguarán el ruido interior para garantizar el bienestar durante las actividades.

Centro de mayores

Con esta ampliación, el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza la red de equipamientos públicos que conviven en el antiguo Matadero de Las Fuentes, donde el centro de mayores comparte espacio con la biblioteca, la Junta Municipal, la Zona Joven, el Servicio de Educación y diversas entidades formativas y ciudadanas.

En concreto, el Centro de Mayores Salvador Allende es el que cuenta con mayor número de socios de toda la red municipal, con 10.352 personas, y mantiene una intensa programación de actividades orientadas al envejecimiento activo, la formación y la convivencia.

En sus instalaciones se desarrollan 71 talleres, 42 de ellos incluidos en la modalidad de Envejecimiento Activo y 29 en los Talleres de la Experiencia, con una media de 232 alumnos a la semana. Las propuestas abarcan ámbitos como la salud y la calidad de vida, la comunicación y la cultura o la expresión artística.

El equipamiento también ofrece servicios y actividades para favorecer la autonomía personal y las relaciones sociales. Entre ellos destacan los cursos de formación digital, que durante este año han ofertado 132 plazas para aprender a utilizar herramientas como el teléfono móvil, WhatsApp o la inteligencia artificial, con el apoyo de voluntarios digitales que han impartido 70 horas de formación.

Además, el centro sirve una media de 105 menús semanales en su comedor y acoge dos tardes a la semana la actividad 'Nos Gusta Hablar', que reúne a 20 personas en cada sesión para fomentar la conversación y combatir la soledad no deseada.