El pueblo de Zaragoza que ha sufrido un acto vandálico: "Hay que ser pobre diablo para hacerse notar con este grafiti"

El municipio de Alagón ha sufrido un acto de vandalismo el pasado 15 de noviembre.

Los vecinos han denunciado la aparición de un grafiti en el equipamiento público del paraje natural de El Caracol, situado en esta localidad zaragozana, próxima a la capital aragonesa.

El Ayuntamiento de Alagón ha condenado estos hechos a través de sus redes sociales con un contundente mensaje: "Hay que ser pobre diablo para querer hacerse notar con este patético y ridículo grafiti".

Vandalismo cerca de Zaragoza Ayuntamiento de Alagón

Asimismo, este tipo de comportamientos ha generado indignación y rechazo entre los vecinos, que han mostrado su malestar ante este acto vandálico.

El pasado 16 de octubre, la brigada municipal llevó a cabo los trabajos de limpieza, eliminación de las pintadas y restauración del edificio público afectado.

Ordenanza de limpieza

La Ordenanza de Limpieza aprobada en 2023 establece un marco claro que regula comportamientos cotidianos y que será reforzado con la vigilancia de la Policía Local, que incrementará su presencia en barrios y zonas con mayor afluencia para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El objetivo es prevenir, informar y sensibilizar, pero también actuar ante las conductas incívicas que deterioran la imagen y la convivencia en la ciudad.

Después de la sensibilización con campañas publicitarias y charlas, la siguiente fase que se irá implantando por distritos son las sanciones económicas.

Las multas pueden ser de hasta 3.000 euros por estropear el mobiliario urbano.

Depositar basuras fuera del horario o fuera de los contenedores: sanción de hasta 750 euros.

No recoger los excrementos de los perros: sanción de hasta 750 euros.

No llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines: sanción de hasta 750 euros.

Realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle: sanción de hasta 750 euros.

Realizar grafitis en bienes de interés cultural: sanción de hasta 3.000 euros.

Rebuscar en los contenedores: sanción de hasta 750 euros.

Tirar colillas al suelo está sancionado también con hasta 750 euros.

Aparte de estas multas, también están sancionados otros comportamientos como dejar muebles u otros utensilios fuera de los contenedores. Este tipo de residuos hay que llevarlos al punto limpio.