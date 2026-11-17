Natalia Chueca anuncia 5 millones para vivienda de alquiler con opción a compra y prioridad nacional en Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este martes un nuevo programa de vivienda que busca impulsar la vivienda de alquiler asequible, pero con opción a compra.

Esta línea de ayudas se pondrá en marcha con una plurianual de cinco millones incluida ya en los presupuestos de 2027.

Además, fruto del acuerdo con Vox, se regirá por prioridad nacional. Es decir, que para optar a uno de los pisos el interesado deberá llevar cinco años empadronado en España.

Desde el Ayuntamiento se está estudiando levantar la primera promoción de viviendas en los solares públicos de Zaragoza Vivienda que hay en Arcosur y Valdefierro. Estas estarán listas, previsiblemente, entre 2029 y 2030.

Así lo ha explicado la regidora, quien ha detallado que esta nueva línea está pensada para que "aquellas personas que inicialmente se introducen con alquiler en las viviendas, puedan optar a compra".

Los años de arrendamiento se computarán para el acceso a la propiedad. Se trata así de que "ese esfuerzo y pago mensual sirva como entrada para optar a la compra de la vivienda", ha explicado Chueca.

La idea del programa, según ha señalado, es "dar solución a los jóvenes que, con unos ingresos medios o ajustados, no pueden ahorrar lo suficiente para pagar la entrada inicial de una hipoteca".

Viviendas de alquiler

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado además esta mañana los nuevos pisos de alquiler asequible de Zaragoza Vivienda en el número 88 de la calle de Ramón Pignatelli.

Las viviendas ya están finalizadas, por lo que en breves se publicará las bases que regirán los sorteos para la adjudicación, que se hará conjunta con las levantadas en el Arrabal. Serán en total 24 pisos destinados a alquiler asequible que se entregarán, aproximadamente, a principios de 2027.

La idea es publicar las bases este mes de noviembre para abrir inscripciones en diciembre y realizar el sorteo antes de finalizar el año, para así contar con los nuevos residentes a partir de enero de 2027.

El rango de precios de alquiler, según los metros cuadrados del piso, varían entre los 358,84 y 620,78 euros en el Arrabal y entre los 360,94 y los 457,61 euros en los pisos de Pignatelli. En todo caso, no supondrá nunca más del 30% del esfuerzo sobre los ingresos de la unidad familiar residente.