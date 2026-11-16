Ranera denuncia el "trágala" de Chueca con Vox para fusionar IMEFEZ y Zaragoza Turismo: "No tiene sentido ni coherencia"

La portavoz socialista Lola Ranera ha denunciado hoy el “trágala” de Chueca y el PP con VOX para fusionar el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEFEZ) y la sociedad municipal Zaragoza Turismo, algo que ha calificado como un “auténtico absurdo” ya que el propio informe encargado por el Ayuntamiento a la Universidad de Zaragoza tacha esta operación de “inoportuna y artificiosa”.

Al mismo tiempo, ha lamentado la “incertidumbre” que genera esta fusión al futuro laboral de los trabajadores municipales y se ha preguntado “dónde está el supuesto ahorro” que traería consigo esta fusión.

Ranera ha insistido en que esta operación responde únicamente al cumplimiento de los acuerdos pendientes del PP con la ultraderecha —junto a las Zonas de Bajas Emisiones— a apenas una semana de la presentación de los presupuestos municipales de 2027 y en plena campaña electoral.

“Lo que antes eran líneas rojas para Natalia Chueca y para el Gobierno de la ciudad, se han convertido al final en auténticas alfombras rojas”, ha denunciado Ranera, quien ha criticado que “la derechita cobarde está claudicando absolutamente en todo y va a comprar todos los postulados de Vox”.

Ranera ha puesto el foco en las conclusiones del informe encargado y pagado por el propio Consistorio a la Universidad de Zaragoza –y, por tanto, no elaborado por los técnicos municipales-- para avalar esta fusión. Lejos de respaldar los planes del Gobierno de Chueca, el documento académico advierte de que “no hay ni razones técnicas, ni económicas, ni funcionales, ni organizativas” para aprobar la fusión o absorción, y señala que la operación “no tiene sentido ni coherencia”.

“El propio informe que han pagado los ciudadanos a la Universidad de Zaragoza concluye que no es oportuno, que el nuevo ente será un ente absolutamente artificioso y que puede traer consigo una pérdida en la especialización y, por tanto, un peor servicio público”, ha lamentado la portavoz socialista.

Asimismo, la portavoz socialista ha denunciado la "absoluta falta de transparencia y diálogo con la que se ha gestado este anuncio" por parte de PP y VOX.

Ranera ha advertido de que el Gobierno de Chueca “ha dado la espalda” a los técnicos municipales, a los gerentes de ambos organismos, a los sindicatos y a los propios trabajadores, generando "una fuerte incertidumbre sobre el futuro de sus puestos y condiciones laborales".

“No tenemos informes jurídicos, ni informes económicos, ni del interventor, ni siquiera se ha informado en los consejos de administración de Zaragoza Turismo o del IMEFEZ”, ha señalado Ranera,

Ha cuestionado, además, "dónde está el supuesto ahorro que justifica el adelgazamiento de la estructura municipal".

“Lo único oportuno para el PP es tener una mayoría en el Pleno junto a Vox para poder sacar los próximos presupuestos”, ha concluido.

Respuesta municipal

Desde el Gobierno municipal, por su parte, acusan al PSOE de "no entender que gobernar consiste en servir a los ciudadanos y no en enchufar a los suyos".

"Están muy acostumbrados a convertir la Administración pública en una agencia de colocación para hermanos, militantes socialistas y prostitutas", han denunciado.