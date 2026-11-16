Más de 790 mujeres han sido atendidas en Zaragoza por violencia machista: "Las cifras siguen siendo altísimas"

Las cifras de violencia machista en Zaragoza "siguen siendo altísimas". Así lo ha asegurado la concejal de Políticas Sociales, Marián Orós, quien ha señalado que 795 mujeres han sido atendidas en lo que va de año por el Ayuntamiento.

De estas, 457 son casos nuevos que han llegado este año a la Casa de la Mujer en busca de apoyo para salir de una situación de maltrato.

Además, "45 mujeres han sido asesinadas este 2027" lo que demuestra, según la edil, "que todavía queda mucho trabajo por delante".

En este sentido, ha declarado que se trata de una lucha que se debe combatir "entre todos".

Orós, también concejal de Igualdad, ha aportado estos datos en rueda de prensa con motivo de la campaña del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25-N, con la que Zaragoza se suma a las iniciativas de erradicación de violencia machista que se celebra en todo el mundo.

La campaña se puede ver desde este martes en las calles de la ciudad, en 42 mupis y en 150 vinilos en los autobuses, animando a la ciudadanía a no mirar para otro lado.

Con el lema habitual de 'Zaragoza contra las violencias machistas' y 'Ni una menos', la campaña incorpora el mensaje 'ante el maltrato no pases de largo', con el que el Ayuntamiento busca interpelar a toda la sociedad.

La gráfica muestra a una mujer (hay tres versiones, joven, mayor y racializada) en medio de una multitud que avanza sin detenerse. Su mirada interpela directamente a quien observa la imagen, porque "la violencia machista no ocurre solo en el espacio íntimo, oculto, sino que muchas veces se perpetra ante los ojos de vecinos, familiares, amigos, compañeros de clase o de trabajo".

De esta forma, la campaña pone el foco en el entorno de la mujer y recuerda que mirar hacia otro lado también tiene consecuencias. Lo hace con un mensaje claro, como ha recordado Orós: "ante cualquier señal de maltrato, nadie debería pasar de largo".

Porque "detenerse, preguntar, acompañar, informar sobre los recursos disponibles o, en caso necesario, avisar a los servicios de emergencia son gestos que pueden marcar la diferencia para una mujer que está sufriendo violencia".

En definitiva, ha añadido la campaña se dirige a todos los públicos y busca convertir a la ciudadanía en parte activa de la respuesta frente a la violencia machista.

Por todo ello, "Zaragoza dice bien claro que en esta ciudad no hay sitio para la violencia contra las mujeres", ha indicado Orós.

"El 25 de noviembre recordamos a las víctimas y renovamos nuestro compromiso, reforzar la atención integral, mejorar la prevención y garantizar que cada mujer que pida ayuda la reciba con rapidez y eficacia, como demuestra todo el trabajo que se está haciendo desde la Casa de la Mujer".

Cifras de atención

Con esta campaña, el Ayuntamiento quiere aprovechar esta fecha para reflexionar, apelando a toda la ciudadanía para acabar entre todos con una lacra que no cesa, como demuestran los datos oficiales.

En la Casa de la Mujer, desde enero a octubre de 2026, ha atendido 795 mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales 457 son casos nuevos. El Ayuntamiento ofrece a estas mujeres atención social y apoyo psicológico, además de refuerzo educativo tanto a las mujeres como a sus hijos, proporcionándole pautas para un desarrollo socioafectivo adecuado. En total, la Casa de la Mujer ha prestado atención psicológica a 492 mujeres (204 casos nuevos) y 12 menores (5 nuevos).

Según ha explicado Orós, esta atención permite a las mujeres superar el daño psicológico causado por la violencia vivida, al tiempo que se trabaja su autoestima y empoderamiento. La intervención, que también se ofrece a sus hijos, se realiza tanto a nivel individual como grupal.

Además, se ha ofrecido atención educativa a 128 mujeres (88 casos nuevos) y 178 menores (129 nuevos) y, en colaboración con Zaragoza Dinámica, existe también un servicio especializado de orientación laboral para mejorar su autonomía y habilidades para el empleo. Con este recurso, se ha atendido a 117 mujeres. Para dar una cobertura integral y apoyar a la víctima en todas las facetas, se ofrece una asesoría jurídica para resolver dudas de esta materia.

En total, en lo que llevamos de año, se han atendido 381 consultas. Además, un total de 34 mujeres han tenido este año el dispositivo móvil Atenpro que emite una señal de ayuda y la localización en caso de emergencia durante las 24 horas los 365 días del año. Actualmente, cuentan con este sistema 14 usuarias.

Al mismo tiempo, en el marco del Pacto de Estado, se han reforzado los servicios municipales de atención e información a las víctimas con la incorporación de nuevos profesionales, y se han realizado proyectos de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Acto institucional

El salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza acogerá como todos los años el acto institucional en homenaje a las víctimas de violencia contra la mujer, con un especial recuerdo a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas durante este año.

Será el miércoles 25 de noviembre por la mañana, y contará con la presencia de representantes de otras instituciones, los grupos municipales y responsables de los servicios municipales, así como las asociaciones de víctimas y entidades del Consejo Sectorial de Igualdad.

Ese día se colocará también la pancarta conmemorativa en el balcón principal del Consistorio y las fuentes de la ciudad se iluminarán de color violeta.

Asimismo, Orós ha informado de la programación creada desde su área para conmemorar el 25-N con jornadas formativas, teatros, exposiciones y poesía, entre otros actos que se celebrarán entre el 19 y 27 de noviembre.