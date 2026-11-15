Más de 11.000 personas para meter un gol al cáncer: victoria del Real Zaragoza en la gran fiesta de Aspanoa

El Ibercaja Estadio ha vuelto a llenarse esta mañana de solidaridad, esperanza y compromiso con los niños con cáncer.

Más de 11.000 personas han asistido a la 32ª edición del Partido de Aspanoa, una cita que trasciende lo deportivo para convertirse cada año en una gran fiesta solidaria para toda la ciudad, y que lo consolida como el partido de veteranos más longevo y multitudinario de toda España.

Sobre el césped, los Veteranos del Real Zaragoza se han impuesto por 2-1 a las Leyendas del Málaga, en un encuentro repleto de ocasiones.

Partido solidario Aspanoa. Asier Alkorta Aspanoa

Los andaluces se adelantaron en la segunda mitad con un gol de Musampa, pero cuando todo parecía decidido apareció Ángel Lafita para darle la vuelta al marcador con dos goles en apenas un minuto.

Sin embargo, el resultado era lo de menos.

El auténtico triunfo se ha vivido en las gradas. Aspanoa ha vendido más de 19.000 entradas para el encuentro, demostrando una vez más el enorme compromiso de la sociedad aragonesa con los niños con cáncer y sus familias. Apenas han quedado sin vender unas 300 localidades.

Una fiesta para todos

La jornada comenzó mucho antes del pitido inicial. Desde primera hora de la mañana, los alrededores del estadio se llenaron de actividades para niños y familias, con más de una veintena de mascotas y superhéroes, que entraron después al campo para saludar a todos los asistentes.

Pero, sin duda, el momento más especial fue la salida de los niños de Aspanoa antes de comenzar el encuentro, momento en el que el estadio se puso en pie para arroparlos, y se levantaron las tradicionales letras de ‘Gracias’, aupadas por adolescentes y padres afectados.

En el descanso, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), del Ejército del Aire y del Espacio, realizó una demostración de paracaidismo. En las gradas todo era una fiesta, e incluso se llegó a hacer la ola.

Al término del partido, tres de los capitanes del actual Real Zaragoza, Diego González, Sergio Escudero y Rubén Díez, han querido sumarse a la iniciativa y han saltado al terreno de juego para arropar el acto solidario. Junto a los veteranos de ambos equipos, lanzaron a las gradas decenas de balones donados por Adidas, poniendo el broche final a una mañana de celebración y solidaridad.

Los fondos obtenidos se destinarán a la investigación contra el cáncer infantil y a impulsar La Cabaña, el que será el primer centro de día de España para menores con cáncer. Este innovador recurso, promovido por Aspanoa, abrirá sus puertas en las próximas semanas en Los Porches del Audiorama de Zaragoza, junto al Hospital Infantil Miguel Servet, donde son atendidos todos los niños y adolescentes con cáncer en Aragón.

El gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, ha agradecido el apoyo recibido y la implicación de todas las personas, entidades y empresas que han hecho posible una nueva edición del partido.