María Teresa, dueña de una administración de lotería en Zaragoza: "Decimos adiós tras 60 años, hemos crecido aquí"

La familia de María Teresa lleva más de 60 años repartiendo suerte en Zaragoza. Fue en 1963 cuando Loterías y Apuestas del Estado le concedió la administración a su abuela y, desde entonces, ya son tres las generaciones que han estado al frente del negocio familiar.

María Teresa y su hermano, Enrique, son los actuales dueños de la administración número 18, ubicada en la avenida de Goya. "Hemos crecido aquí, nos da mucha pena. Muchísima. Pero todo tiene su momento, ahora nos toca decir adiós y jubilarnos", explica a este diario la zaragozana.

Señala que ellos dos son los últimos de la familia que han podido coger las riendas del negocio. "No tenemos relevo generacional. La persona que podía seguir ya tiene trabajo, así que hemos decidido traspasarla", detalla.

Eso sí, la despedida no será inmediata, pues la venta de una administración tiene "su complejidad". María Teresa calcula que "por lo menos pasarán unos cuatro meses" hasta que puedan traspasarlo, e incluso dice que podrían llegar hasta el año que viene todavía sin jubilarse.

Lo que está claro, es que este año la Lotería de Navidad y la del Niño no se la pierden. "Aquí seguiremos", asegura.

Y es que si algo no ha faltado en esta administración ha sido suerte. Los hermanos, así como las anteriores generaciones, han repartido multitud de premios.

"En mayo dimos uno de Bonoloto, de 421.396, y luego en junio del año pasado un 3587, que fueron 60.000 euros", recuerda la mujer.

No ha faltado tampoco el 'Gordo' en el negocio. "El último fue el 35813", recuerda de memoria. "Hemos dado bastantes. Es muy satisfactorio y bonito ver a los clientes tan felices, al final los loteros estamos para dar premios", declara.

Todos esos momentos de felicidad y celebración siguen muy presentes para María Teresa y Enrique, quienes los guardarán para siempre en su siguiente aventura.

"Ahora toca ponerle fin a esto. La vida es así, aunque nos da mucha pena todo tiene su momento. Ambos tenemos la edad de jubilarnos y dedicarnos ya a otras cosas", concluye María Teresa.

Eso sí, todavía tienen por delante muchos meses y quién sabe si, antes de final de año, no estarán los dos celebrando con sus clientes el gran premio de Navidad.