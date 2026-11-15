El Campeonato de Aragón - Open de Slalom y la III Prueba de la Liga Aragonesa de Rafting reúnen este fin de semana a 442 deportistas nacionales e internacionales y 378 embarcaciones.

El Canal de Aguas Bravas de Zaragoza vuelve a funcionar: más de 400 deportistas estrenan sus instalaciones

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asistido hoy a la primera competición internacional de piragüismo del renovado Canal de Aguas Bravas, una cita que simboliza la vuelta a la vida de esta instalación y del Parque del Agua Luis Buñuel dentro del plan municipal para recuperar y revitalizar este espacio.

El canal acoge los días 14 y 15 de noviembre el Campeonato de Aragón - Open de Slalom y la III Prueba de la Liga Aragonesa de Rafting, con 378 embarcaciones y 442 deportistas nacionales e internacionales inscritos.

El Ayuntamiento ha invertido 180.000 euros en la puesta en marcha del Canal de Aguas Bravas, que llevaba años en desuso, mientras que la empresa concesionaria, Oceáno Atlántico, se ha comprometido a destinar otros 530.000 euros.

Su recuperación permite devolver la actividad deportiva a una infraestructura emblemática del legado de la Expo y atraer de nuevo a deportistas, familias y visitantes al Parque del Agua.

Pero también será un foco de ocio para los zaragozanos y para los turistas porque a la oferta del propio Canal de Aguas Bravas se añadirá, a partir de marzo, una zona de restauración y otra de aguas tranquilas.

"Esto demuestra que el esfuerzo por recuperar el Parque del Agua no es una promesa, sino un hecho", ha destacado Natalia Chueca.

"Hoy ese espacio tiene una nueva vida. Está lleno de deportistas, de familias y de zaragozanos que lo han vuelto a sentir suyo", ha añadido.

La alcaldesa ha subrayado que la recuperación del parque va más allá de esta competición y se concreta en obras y mejoras que ya están en marcha.

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene en marcha un amplio programa de actuaciones destinado a mejorar el estado de conservación de los espacios verdes del Parque del Agua Luis Buñuel.

Con ellas, se renovarán diferentes infraestructuras que presentan un importante desgaste tras casi dos décadas de uso y serán recuperados terrenos que habían quedado sin actividad para devolverlos al patrimonio verde de la ciudad.

Las intervenciones abarcan tanto la mejora de las zonas verdes como la modernización de servicios e instalaciones como diversas actuaciones encaminadas a optimizar el funcionamiento del sistema hidráulico del parque.

Todo ello responde a un objetivo global: conservar uno de los principales espacios naturales urbanos de Zaragoza, mejorar la experiencia de quienes lo utilizan diariamente y reforzar su biodiversidad.