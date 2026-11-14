Zaragoza refuerza las comunicaciones en los barrios rurales para reducir la brecha digital y mejorar el servicio

El Ayuntamiento de Zaragoza quiere mejorar las comunicaciones en los barrios rurales y ha puesto en marcha dos medidas.

Por un lado, reforzar la cobertura móvil en puntos concretos; y por otro, instalar conexiones por satélite en edificios y equipamientos municipales que no disponen de fibra óptica.

La iniciativa busca reducir la brecha digital y garantizar que los servicios públicos puedan mantener su actividad con independencia de su ubicación.

La actuación forma parte de la Estrategia de Transformación Digital 2024-2030 y contempla, en primer lugar, mejorar la señal de telefonía móvil en el entorno de las Juntas vecinales y otras instalaciones municipales.

Para ello, el Consistorio ha coordinado con Telefónica la instalación de equipos específicos capaces de reforzar la cobertura en zonas determinadas.

La segunda medida pasa por incorporar conexiones por satélite en aquellos equipamientos donde no llegan las redes terrestres o cuya conexión actual resulta insuficiente. Esta tecnología permitirá ofrecer una alternativa a las instalaciones municipales más alejadas y garantizar las comunicaciones en servicios que necesitan seguir funcionando ante posibles incidencias o emergencias.

El concejal de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro, ha señalado que estas mejoras permitirán ampliar las posibilidades de comunicación y reforzar las infraestructuras que utilizan los servicios municipales para desarrollar su actividad en los barrios rurales.

Un contrato de 12 millones

Estas actuaciones se incluyen en el contrato de comunicaciones seguras, provisión y soporte de las redes municipales, adjudicado por el Gobierno de Zaragoza el pasado 15 de octubre por 11.952.138 euros, IVA incluido. El acuerdo tiene una duración inicial de cuatro años y busca renovar y mantener las infraestructuras tecnológicas del Ayuntamiento.

El contrato se divide en cuatro lotes que abarcan las redes de telecomunicaciones seguras, la red de acceso corporativa, los sistemas de directorio y los sistemas de protección de las comunicaciones municipales.

La adjudicación se ha repartido entre varias empresas.

El primer lote corresponde a una UTE formada por Telefónica de España, Telefónica Móviles España, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España y Telefónica IoT & Big Data Tech. DALEX Comunicaciones y Electricidad se encarga del segundo; New Media Professional Services, del tercero; y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, del cuarto.

Entre las mejoras técnicas previstas destaca el aumento de la velocidad de los circuitos de acceso a los centros de procesamiento de datos, que pasarán de 10 a 100 Gbps. También se contempla disponer de un caudal de Internet corporativo de 20 Gbps y ampliar la capacidad de conexión con redes privadas virtuales y servicios en la nube.