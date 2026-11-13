El 'decreto Maricarmen' hace estragos en Zaragoza: prolonga el infierno de unos vecinos al dejar a sus okupas hasta 2030

El ‘decreto Maricarmen’ comienza a causar estragos en Zaragoza. La medida, ratificada en la Diputación Permanente del Congreso, ha paralizado el desahucio de unos problemáticos okupas previsto para este mismo jueves.

La noticia ha caído como jarro de agua fría entre el resto de vecinos, quienes ven prolongado hasta el 2030 el infierno al que se enfrentan desde hace meses.

Ruido, basura, suciedad y destrozos en las zonas comunes son algunos de los problemas que aseguran sufrir desde la llegada de estos conflictivos vecinos a la comunidad.

Así lo trasladaron en una carta que enviaron al Ayuntamiento, en la que además denunciaban que en el piso -de alquiler social- vivía más de una familia.

Hecho que, tal y como señalan en la misiva, infringe las normas del arrendamiento para este tipo de viviendas.

Pero el suceso más grave lo vivieron hace tan solo unos meses, cuando se originó un incendio en el piso okupado que arrasó a su paso con varias viviendas y zonas comunes.

Más allá de los daños materiales provocados por el fuego, los vecinos alertan que se puso en peligro al resto de propietarios.

Dos heridos

De hecho, señalan que dos personas tuvieron que ser atendidas en el hospital por inhalación de humo.

Pero esta se trata de una batalla que, por el momento, tienen perdida.

El caso llegó a manos de los tribunales. Zaragoza Vivienda interpuso una demanda contra los inquilinos por el impago de las rentas.

No obstante, la jueza ha terminado paralizando el desahucio aplicando el 'decreto Maricarmen' por la situación de vulnerabilidad económica de la persona arrendataria del contrato.

En el expediente, al que ha tenido acceso este diario, se exige a la administración que, en un plazo improrrogable de dos meses, facilite a los ocupantes una alternativa habitacional o, en su defecto, que se haga cargo de todas las deudas acumuladas.

Zaragoza Vivienda ha recurrido la sentencia.

El temor de la Administración

La propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha denunciado el caso tanto en el pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento como en sus redes sociales.

La regidora recriminaba al PSOE que el 'decreto Maricarmen' deja a la Administración con las manos atadas.

A todo esto se une el temor de que haya más casos en la ciudad tras la convalidación de la norma en la Diputación Permanente.

En su vídeo, Chueca planteaba, además, que, mientras la vivienda siga okupada, "se bloquea el acceso a una familia vulnerable".