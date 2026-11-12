La alcaldesa Natalia Chueca comprueba el avance de las obras de la regeneración del Huerva. Miguel G. García

Zaragoza acelera la transformación del Huerva: un corredor verde de 80.000 m² con 180.000 árboles y arbustos

El proyecto de regeneración integral del río Huerva avanza a gran velocidad.

El objetivo es convertirlo en el nuevo gran pulmón verde y corredor ecológico de Zaragoza.

Tras una primera campaña ejecutada a comienzos de este año y la preceptiva pausa técnica durante los meses de verano, los equipos municipales y las empresas adjudicatarias operan desde este otoño a pleno rendimiento para vestir de verde el entorno fluvial y culminar una transformación histórica y medioambiental.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita las riberas para comprobar de primera mano cómo avanzan las obras. Miguel G. García

El impulso de esta campaña otoñal se deja notar especialmente en el Tramo 2, que discurre desde la Gran Vía hasta la desembocadura del río en el Ebro.

Con toda la obra civil de este sector concluida desde el pasado mes de septiembre, los operarios centran ahora sus esfuerzos en completar la renaturalización de los taludes y paseos, un ritmo que permitirá poner el punto final a las obras de este ámbito a finales de este 2026.

Esta intervención está cambiando la fisonomía de la margen fluvial mediante la renovación integral de tres grandes zonas verdes estratégicas: el Parque Lineal del Huerva, la ribera del Parque Bruil, y el Parque de Villafeliche.

Las tres zonas suman un total de 78.891 m² de zonas verdes renovadas.

Salto cuantitativo

Los datos actualizados de ejecución reflejan el notable salto cuantitativo que está experimentando el paisaje fluvial durante las últimas semanas.

En lo que respecta al arbolado ejemplar, en el segundo tramo ya se han plantado 284 árboles de gran porte sobre un presupuesto previsto de 697 unidades, lo que supone haber superado ya el 40,75% de lo proyectado en dicha zona.

Sumados a los 96 árboles ejemplares que ya arraigan en el primer tramo de un total previsto de 410 (un 23,41% de avance en ese sector), el cómputo global de arbolado ejemplar en todo el río se sitúa ya en el 34,33 %.

De forma paralela, el despliegue del resto de plantaciones arbustivas y de ribera avanza a gran ritmo por ambos márgenes.

En el segundo tramo lucen ya 32.453 unidades plantadas de las 103.825 contempladas en el proyecto, completando el 31,26 % del objetivo en este sector.

Por su parte, el primer tramo acumula ya 6.520 plantas colocadas sobre una previsión de 65.729 unidades, lo que representa un 9,92 % de ejecución parcial y eleva el porcentaje total de este estrato vegetal hasta el 22,99 % en el conjunto de la obra.

Mientras la vegetación consolida su presencia en el tramo bajo del río, el Tramo 1 (entre el puente Blasco del Cacho y la Gran Vía) continúa acompasando la obra civil con las labores de bioingeniería en taludes y la transformación de las calles colindantes.

Al tratarse de un sector de mayor complejidad técnica, los trabajos actuales combinan la estabilización de la ladera de Manuel Lasala con la construcción de la futura pasarela peatonal y la reurbanización del entorno viario.

Una vez superadas estas fases e instalados los equipamientos pendientes, entre los que destacan las futuras áreas de juegos infantiles, este primer tramo quedará completamente terminado en la primavera de 2027.

La culminación de este primer sector dotará a los barrios colindantes de cinco parques completamente nuevos —Sopesens, Bruno Solano, Emperador, Goya y Catalina Salazar—, que sumarán 12.400 metros cuadrados adicionales de estancias verdes para la ciudadanía.

Además, la conexión e integración entre la trama urbana y el cauce se refuerza mediante la creación de nuevas sendas peatonales, la incorporación municipal de un sistema de videovigilancia a lo largo de ambos tramos y la pacificación y reforma de ocho calles adyacentes: Manuel Lasala, Martín Ruizanglada, Marina Española, Río Huerva, Genoveva Torres, La Luz, Viva España y Catalina Salazar.

Con todo ello, la regeneración del Huerva constituye un hito urbano al transformar 2,5 kilómetros de cauce antes degradado y revalorizar 80.000 metros cuadrados de espacio público.

Esta transformación integral es fruto de una alianza institucional impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón (DGA) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), contando además con el respaldo de los fondos europeos NextGenerationEU.

En total, la actuación alcanza una inversión actualizada que supera los 34 millones de euros, repartidos entre los 20 millones aportados por el Gobierno de Aragón, los 9 millones sufragados por el consistorio zaragozano y los 5 millones canalizados a través de la Fundación Biodiversidad.