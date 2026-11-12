La vivienda y el "castañazo" del 11-N suben el tono en Zaragoza: "Maricarmen era un parásito del sistema"

La sesión plenaria celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado con no poca tensión, nervios y reproches por la vivienda y la huelga general, entre otras cosas.

Ha comenzado su intervención la portavoz socialista, Lola Ranera, reprochándole a la alcaldesa su impuntualidad. Después, ha denunciado las palabras de Natalia Chueca este miércoles, día de la huelga general, en las que "tildó de ilegal" la protesta.

"Como sigan con estos discursos para ridiculizar a los sindicatos y a la ciudadanía van a dejar más espacio a la ultraderecha", ha declarado Ranera.

Tras esto, la edil ha expuesto su moción para instar al Gobierno municipal a reprobar a los diputados de las Cortes que votaron contra la ley por el derecho a la vivienda, además de, entre otros asuntos, pedir su aprobación y actualizar el protocolo de riesgo de desahucio en Zaragoza.

Lo ha hecho, exigiendo a la alcaldesa que le diga al presidente del Gobierno de Aragón "que declare zonas tensionadas".

La medicina incorrecta

Por su parte, Chueca le ha recriminado que Sánchez y sus políticas son "la medicina incorrecta para el enfermo". Ha expuesto así que el presidente del Gobierno de España "prometió 180.000 viviendas", pero que sin embargo a Zaragoza le ha llegado "cero".

Lo mismo, dice, con los desahucios porque "lleva 290.000 mil, pero menuda nos ha liado con Maricarmen".

Ha dejado claro así que al PP no lo van a encontrar defendiendo a los okupas o las políticas intervencionistas que, según considera, "son incorrectas y encarecen la vivienda".

Armando Martínez, concejal de Vox, también ha intervenido en la misma línea porque, pese a reconocer que la vivienda es "un problema", ha acusado al Ejecutivo español de "utilizar a una pobre anciana para engañar a la sociedad".

Castañazo

Y, según su análisis, es por eso mismo por lo que con la huelga general de este miércoles "el PSOE se dio un castañazo brutal". A no ser, dice, que la intención fuera hacer una protesta "a la japonesa" porque asegura que cogió el bus "más rápido que nunca" y no vio a nadie en la puerta del Ayuntamiento.

Aunque, para Zaragoza en Común fue todo lo contrario: "Una movilización sin precedentes que va a marcar lo que viene". Lo ha expuesto así el concejal Suso Domínguez quien ha defendido que "sin vivienda digna no hay educación, familia ni barrios".

La concejal no adscrita y ex de los de Abascal, Marisa Gaspar, ha salido a criticar a Maricarmen, a quien ha definido como "parásito del sistema". Con esto, le ha comentado a sus compañeros de bancada que son "unos 'cracks' buscando símbolos".

José Miguel Rodrigo, concejal del PP, ha continuado las críticas proferidas por la derecha, asegurando que lo que mejor sabe hacer el PSOE "es generar miedo" y que "lo peor que le ha pasado a España junto a ETA es el sanchismo".

Ante esta lluvia de ataques, Ranera ha pedido "calma", más que nada por las horas. "Hombre que son las 10:00, bueno un poco más tarde que la alcaldesa ha llegado tarde", ha señalado, cuestionando la actitud y "en lo que se está convirtiendo" el Partido Popular.

Ha defendido, precisamente, los "éxitos" del sanchismo poniendo el énfasis la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o de las pensiones.

"Me sorprende que hable de humanidad cuando hay un entierro por las víctimas de Urda y el presidente se va a grabar un podcast. ¿Qué hay más ruin que eso?", le ha reprochado la alcaldesa a Ranera.

Unas palabras que han disparado la tensión en el salón de plenos y que han provocado que Ranera abra su micro, fuera de turno, para contestarle que "lo más ruin es aplaudir a Mazón".