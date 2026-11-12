La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el pleno de este jueves. Ayuntamiento de Zaragoza

El PP apoya una moción del PSOE para defender el voto por correo: "Sí a los trabajadores de Correos, a Sánchez no rotundo"

El Partido Popular ha apoyado una moción presentada por el PSOE en la que se defendía la legitimidad del voto por correo. La propuesta solo ha recibido el 'no' de Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar.

Ha defendido el punto el concejal socialista, Chema Giral, quien ha tildado de "irresponsables y frívolos" a "Feijóo, Abascal, Ayuso y Azcón", entre otros dirigentes, a quienes ha acusado de desacreditar "uno de los sistemas más garantistas".

Ha defendido así que el voto por correo se tiene que corroborar tres veces pues "se le exige al votante acreditarse tanto al pedir la documentación, como al recibirla y depositarla en la urna".

Voto que, ha insistido, "custodia correos hasta el día de los comicios" por lo que, a su juicio, es "fiable y garantista". Ha concluido su intervención declarando que "es importante que haya elecciones, pero más aún que quien pierda lo acepte".

En la misma línea ha defendido Elena Tomás, portavoz de Zaragoza en Común, el voto por correo. Ha criticado las sospechas generadas por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, cuando afirmó que sus hijos iban a votar de forma presencial y que ya les había comprado los billetes, ya que se encuentran fuera de Zaragoza.

"Cuando plantean esto ponen en duda a los trabajadores, no a Sánchez", ha reclamado, insistiendo en que "votar por correo es seguro".

Todo lo contrario ha defendido la portavoz de Vox, Eva Torres, quién ha expresado abiertamente que no se fía de Sánchez, entre otras cosas, por "el pufo" en las primarias del PSOE o la presunta trama de compra de voto en Melilla.

Eso sí, Torres ha mostrado su confianza en los trabajadores, aunque ha animado a los votantes a hacerlo de manera presencial "porque no hay nada más seguro que la urna".

La sorpresa, al menos para algunos, ha llegado con la intervención del concejal de Régimen Interior y Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, y con el 'sí' del PP a la moción.

Mendoza ha planteado que su partido defiende a los trabajadores de Correos, aunque le plantan un "no rotundo" a Pedro Sánchez.

El consejero municipal de Régimen Interior y Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, le ha dicho a Giral que esperan desde hace cuatro años que el PSOE reconozca que perdió las elecciones generales de 2023.

Ha defendido que las dudas "son entendibles", sacando a relucir a Leire Díez, "la chica para todo de los socialistas", y la causa por la que está siendo investigada.

Asimismo, le ha dicho a Giral que su partido todavía espera que "el PSOE reconozca que perdió las generales de 2023", aunque ha concluido señalando que "el calvario" acabará el 29 de noviembre cuando "les mandarán a casa y a muchos a la cárcel".