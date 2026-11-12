Génova y Bámbu, claves para cerrar los presupuestos en Zaragoza y desatascar la ZBE y la fusión de patronatos

Parecía casi imposible a principios de septiembre que las relaciones entre PP y Vox volvieran a ser lo de antaño en la capital de Aragón.

Los aliados del Gobierno de Chueca pasaron a ser, de la noche a la mañana, enemigos acérrimos.

Una enemistad ante la que Génova y Bambú tomaron cartas en el asunto para mejorar la relación entre ambos partidos de cara a las elecciones generales, para las que habían acordado concurrir juntos.

Así, la dirección nacional de ambos partidos ha sido la clave para desatascar los asuntos pendientes que no dejaban llegar a un pacto de presupuestos en Zaragoza: la Zona de Bajas Emisiones y la fusión de patronatos y sociedades en el Ayuntamiento.

La implicación fue, de hecho, muy directa, pues, según ha podido confirmar este diario, desde Madrid llegaron incluso a reunirse para poner fin a la disputa.

Con esta intervención, han podido cerrarse las cuentas que la alcaldesa Natalia Chueca quería presentar antes de concluir 2026.

Y lo ha conseguido porque, tal y como confirman las mismas fuentes, los presupuestos de 2027 se presentarán -ya con todo lujo de detalle- en diciembre, una vez concluidos los comicios.

Los cruces de palabras

Y no era poca cosa la bronca entre las dos líderes de PP y Vox en Zaragoza. Prueba de ello fueron los cruces de palabras, por aquel entonces, entre la portavoz de los de Abascal en Zaragoza, Eva Torres, y la regidora.

La primera acusaba a la regidora de no cumplir sus pactos de 2026 antes de sentarse a hablar de los presupuestos del próximo ejercicio.

"Escollos", decía Torres, que tenían que ver precisamente con la reducción a 'cero' de la Zona de Bajas Emisiones y la reestructuración de patronatos y sociedades de la Casa Consistorial.

La segunda aseguraba que con Julio Calvo, exlíder de Vox en el Ayuntamiento, no era tan complicado y que él, a diferencia de Torres, "entendía perfectamente" los ritmos de negociación de las cuentas.

Palabras que la voxista tildó de "tonterías" pues quien se había sentado a la mesa con Chueca había sido ella misma, aseguraba.

Y estas no fueron las únicas pullas, hubo muchas otras que siguieron a lo largo del último semestre, dando a entender que su relación ya no iba a ser la de antes.

Entre otras cosas, por la concejal 'no adscrita' y tránsfuga de Vox, Marisa Gaspar, de quien Chueca iba a 'tirar' para cerrar sus últimas cuentas antes de las elecciones municipales sin necesidad de los de Abascal.

Al menos, esas eran las sospechas que se dejaban escuchar por la plaza del Pilar.

Los acuerdos

Pero de repente, todo cambió en cuestión de una semana. Primero se puso punto y final a una negociación que más bien parecía un dolor de muelas para ambos partidos: la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

De hecho, la última oferta del PP fue que, como mínimo, esta quedara reducida a unos 20 días con sanciones. Pero para los voxistas este era un asunto ante el que no iban a ceder, insistiendo en que o se bajaban las multas a cero, o no apoyarían los presupuestos de Chueca.

Finalmente, el punto de encuentro fue que la ZBE se quedara en cosa de unos diez días, midiendo el NO2 en las ocho estaciones de la ciudad y con niveles altos durante dos horas en cinco de ellas.

Aunque, según lo explicó Torres, más bien se multaría a aquellos zaragozanos que quisieran ser sancionados "a propósito" porque para ello deben estar aparcados los vehículos.

La otra pata, la reestructuración del Ayuntamiento, parecía algo más avanzada desde el principio. O al menos así lo dejaban ver Torres y Lorén, portavoz del PP y encargado de esta negociación en cuestión.

Tanto era así que, si el acuerdo de la ZBE llegó el lunes de la semana pasada, la fusión de Zaragoza Turismo y el Imefez lo hizo el viernes.

Solucionado esto, quedaban pendientes algunas partidas de Vox para este 2026. Aunque dado que Torres observó la "buena voluntad de la alcaldesa", no se negó ya a pactar los Presupuestos, donde la Prioridad Nacional tiene su protagonismo.