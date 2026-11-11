La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza solo multaría 10 días si se mantienen los niveles de contaminación de 2025

La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza solo se activaría durante 10 días si se mantienen los niveles de contaminación registrados en 2025 de dióxido de nitrógeno (partícula bajo la que se rige la nueva ordenanza).

Según el expediente de la norma acordada por PP y Vox, los valores de referencia de NO2 se sitúan en el percentil 98,5 (P98,5), la línea roja que separa la calidad del aire normal con ese 1,5% que sería malo.

Esto se medirá a través de las ocho estaciones con las que cuenta la ciudad y únicamente cuando los valores se disparen en cinco de ellas durante dos horas se activaría la ZBE.

Ahora bien, cada una de ellas se encuentra ubicada en un entorno con características distintas y no todas tienen el mismo nivel de tráfico, por lo que los límites de microgramos por metro cúbico de NO2 (unidad que mide la concentración de contaminantes en el aire) no serán los mismos en cada estación.

Por eso, las estaciones ubicadas en zonas con mucho tráfico como la del Actur o avenida de Soria tienen que superar los 67,6 µg/m³ para considerarse un pico extremo, mientras que otras como la de Renovales o Jaime Ferrán el medidor sube a 40,5 microgramos por metro cúbico.

Un episodio de carácter excepcional que, según las mediciones de 2025 señaladas en el informe técnico municipal, solo ocurriría unos 10 días al año. Estos son la mitad de los propuestos inicialmente por el PP en la negociación y que Vox rechazó.

Los episodios se concentrarían, además, en los seis meses de frío con mayor estabilidad atmosférica e inversión térmica. Es decir, en días contados de enero, febrero, marzo, abril, octubre y noviembre.

En todos los casos, los niveles que activarían la ZBE se detectaron al final del día, entre las 18:00 y las 22:00 horas.

Sin embargo, durante los seis meses de mitad de año, podría no ocurrir ni una sola vez pues se trata de épocas con mayor ventilación y dispersión.

Y es que Zaragoza cuenta con un gran aliado: el cierzo, el cual permite que la contaminación del aire sea muy inferior a las de las ciudades con las mismas características.

Los 20 µg/m³

La cifra de 20 µg/m³ es el nuevo valor límite anual que fija la Directiva Europea 2024/2881 como objetivo de cumplimiento para el año 2030, a la cual se pretende converger progresivamente.

Se trata de una media que en 2025 únicamente se superó en la estación de Avenida de Soria, con 21,2 microgramos por metro cúbico de media al año.

Esta ordenanza cumple, según PP y Vox, con lo exigido por el Gobierno de España para la implantación de las ZBE en los municipios españoles con más de 50.000 habitantes y los que con 20.000 superen los límites de contaminación.

No obstante, el cabeza de listas del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, advirtió que desde el Ejecutivo Central se estudiará "con lupa" la nueva ordenanza para ver "hasta qué punto se rozan los límites de los compromisos adquiridos con el Ministerio para poder ser beneficiario de los 22 millones de ayudas a la Movilidad".

Unas palabras ante las que la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, le respondió acusándolo de ser "perro fiel de Sánchez". Asimismo le exigió a Beltrán que la lupa se la ponga al Gobierno de España porque "Zaragoza ha cumplido siempre con todas y cada una de sus obligaciones".