La Navidad llega antes a El Corte Inglés de Zaragoza: Gisela, de OT, protagoniza el encendido de luces con 'Frozen'

La Navidad está a la vuelta de la esquina.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca anunció que el encendido navideño de la ciudad será el próximo 27 de noviembre; sin embargo, otro encendido también muy esperado es el del Corte Inglés de Sagasta, y este 2026 se adelanta un día al oficial de la ciudad.

Ya está todo listo para que el jueves 26 los vecinos disfruten de una tarde mágica con una invitada muy especial. Gisela, una de las voces más conocidas de Disney, pondrá música al evento.

Desde las 18.45 horas, la cantante junto a la Fundación Porque Viven, será la encargada de encender la iluminación de Navidad de El Corte Inglés de Paseo de Sagasta.

Este año se cumplen 25 años de aquella primera edición de Operación Triunfo en la que descubrimos a Gisela; quien por cierto, realizó su inicio de gira en la capital aragonesa. Y será la encargada de presionar el botón a las 19.00.

Gisela, 'la voz de Disney'. E.E

La cantante volverá a hacer sonar su voz en la ciudad de Zaragoza con algunos de los temas más conocidos de la banda sonora de Disney, como 'Suéltalo' de Frozen, para hacer que la magia de la Navidad ilumine la emblemática fachada de Glorieta Sasera.

Como siempre, el encendido de El Corte Inglés cuenta con un gesto solidario. Este año, junto a Gisela cumplirá el sueño de encender la Navidad la Fundación Porque Viven, que ayuda a familias con niñas y niños que se encuentran en cuidados paliativos.

La maestra de ceremonias del evento en esta ocasión será la periodista de Aragón TV, Beatriz Abella, que conducirá el acto de iluminación de la Navidad de El Corte Inglés.

Encendido en Zaragoza

El encendido oficial de las luces en Zaragoza tendrá lugar el viernes 27 de noviembre.

La capital aragonesa volverá a llenar de luz sus calles y plazas con una decoración que este año llega con importantes novedades y una inversión municipal de alrededor de 1,5 millones de euros.

Aunque todavía está pendiente de conocerse el lugar exacto en el que se celebrará el acto inaugural, la ciudad ya trabaja en la instalación de los diferentes motivos navideños.

Entre las principales novedades destaca la renovación de la iluminación de la calle Alfonso, que estrena una nueva decoración, así como un corredor luminoso que conectará la plaza de San Miguel con la iglesia de Santiago, pasando por el entorno de la calle Cinco de Marzo.

Por otro lado, la renovada plaza de San Miguel estrenará un gran árbol de Navidad luminoso, coronado por una estrella.