Mario, dueño de un negocio que gestiona 35 pisos en Zaragoza: "Alquilar una habitación puede ahorrarte unos 400 euros"

Los elevados precios de la vivienda y la creciente incertidumbre regulatoria están impulsando nuevas alternativas para quienes buscan independizarse.

Cada vez más ciudadanos optan por compartir piso para hacer frente a las dificultades del arrendamiento convencional, eligiendo el alquiler por habitaciones como una alternativa.

Esta opción atrae tanto a jóvenes universitarios como a personas más adultas que buscan una alternativa económica para vivir.

Según los gestores inmobiliarios, se trata de un modelo que ha crecido notablemente en Zaragoza y que responde a una necesidad habitacional cada vez más acuciante ante la presión de los precios del mercado residencial actual.

El perfil de los inquilinos es diverso, aunque predominan las personas trabajadoras, tanto población local como ciudadanos extranjeros y profesionales que llegan desde otras ciudades para incorporarse al mercado laboral.

Entre quienes recurren a esta opción destacan las personas que atraviesan procesos de separación o divorcio y necesitan rehacer su vida sin asumir en solitario el elevado coste de una vivienda.

También hay personas con una destacada capacidad adquisitiva que eligen compartir piso para incrementar su capacidad de ahorro.

"La mayoría de los clientes que nos piden ayuda para alquilar una habitación tienen entre 20 y 35 años, aproximadamente hasta los 38. También hay casos de personas divorciadas que vivían con sus parejas y ahora buscan una habitación por su cuenta; sobre todo hombres, la verdad", explica Mario Nuviala, gestor de alquileres de Nubirents.

El coste económico es uno de los factores que explica el crecimiento del alquiler por habitaciones frente al arrendamiento de una vivienda completa.

Según Nuviala, el precio medio de una habitación en Zaragoza se sitúa actualmente entre los 350 y los 370 euros mensuales.

"El ahorro puede rondar los 400 euros, sin contar los suministros, ya que alquilar una vivienda completa puede suponer tranquilamente entre 450 y 500 euros más al mes en gastos", subraya.

A la hora de elegir alojamiento, el mercado presenta dos perfiles diferenciados, quienes priorizan el precio y el estado de conservación de la vivienda frente a su ubicación y quienes están dispuestos a pagar algo más por residir en una zona que se ajuste mejor a sus necesidades.

"Hay gente que prefiere pagar un poquito más y otra que dice: 'Me da igual vivir en otro sitio que no me venga tan bien con tal de pagar menos'. No importa tanto que sea en el centro o en un barrio, siempre y cuando el piso esté bien, en buenas condiciones, se vea limpio, bonito y tenga un precio normal", explica el gestor inmobiliario.

El papel del inversor

Pese a que los precios de compraventa son elevados en la capital aragonesa, Nuviala considera que el alquiler por habitaciones sigue ofreciendo rentabilidades atractivas para los propietarios, siempre que se seleccionen adecuadamente los inmuebles.

"Como inversor, si encuentras buenas oportunidades, sí es un buen momento. Conozco gente que obtiene buenas rentabilidades con la compra de pisos", asegura el experto .

A la hora de adquirir una vivienda, este tipo de inversores suele alejarse de los precios medios del mercado inmobiliario, cuyos precios se sitúan entre los 200.000 y los 300.000 euros.

En su lugar, busca inmuebles a precios considerablemente más bajos para maximizar los márgenes de rentabilidad, recurriendo habitualmente a operaciones por debajo de los 170.000 euros o a viviendas de menor tamaño.

De cara a quienes disponen de capital o cuentan con una propiedad vacía, el gestor defiende que la inversión y la explotación del inmueble son alternativas preferibles a mantenerlo vacío por la incertidumbre regulatoria.

"Tenerlo parado nunca es bueno; lo mejor es venderlo o alquilarlo", confiesa Nuviala.