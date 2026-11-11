Chueca, sobre la huelga general: "Han dañado más de 100 bizis, es lamentable que se confunda con vandalismo"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado "el vandalismo sufrido en algunos servicios municipales" durante las primeras horas de la huelga general en la ciudad.

La regidora ha criticado que "no se respete a los que quieren trabajar", denunciando que algunos manifestantes han iniciado piquetes en el interior de los autobuses públicos "impidiendo que se haga el servicio con normalidad".

Entre otras molestias, también ha destacado que esta madrugada alrededor de un centenar de bicicletas han sido estropeadas para que los usuarios "no las pudieran usar".

"Es lamentable que se confunda huelga con vandalismo. Se debe respetar el derecho a la huelga, pero también a los que no quieren hacerla", ha expuesto.

Asimismo, Chueca ha confirmado que los servicios municipales han funcionado "con normalidad" esta mañana y que el seguimiento "no está siendo elevado".

"En el Ayuntamiento se ha cifrado con un 7,5%, mientras que en 2012 fue de un 40%", ha destacado la regidora, durante su visita en el mercado Central donde la rutina "sigue la normalidad, pese a la lluvia y la huelga".

Ha señalado que ninguno de los trabajadores del tranvía ha secundado la huelga durante las primeras horas de la jornada, de la limpieza han faltado tres empleados en el turno de noche y un 5% durante la mañana.

La alcaldesa ha vuelto a definir la convocatoria como una "huelga política" por la fecha escogida, en plena campaña de elecciones generales. "No sé si se defiende los intereses de los trabajadores o del Gobierno de Sánchez", ha concluido.