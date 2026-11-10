Eva Torres y Natalia Chueca, este martes, en el despacho de la alcaldesa. E. E.

PP y Vox llevan la prioridad nacional a Zaragoza: pedirán 5 años de empadronamiento para acceder a ayudas desde 2027

El Gobierno de Natalia Chueca ha logrado, tras meses de tiras y aflojas, cerrar con Vox un acuerdo de presupuestos para Zaragoza para 2027.

Y lo han hecho antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y pocos días después de que el Ejecutivo aragonés presentara también sus cuentas para el próximo ejercicio.

La principal novedad es la inclusión de la ya famosa prioridad nacional.

En este caso, se exigirán 5 años de empadronamiento para acceder a ayudas.

Se aplicará de manera transversal tanto en dichas ayudas como en el acceso a la vivienda.

"Primero los nuestros, todos los que han llegado a nuestro país de manera legal y que han llegado a trabajar y a sumar", decían durante la presentación.

Según ha explicado la alcaldesa, las cuentas superarán los 1.100 millones de euros.

Serán, tal y como lo ha pincelado la alcaldesa esta mañana, unas cuentas con un crecimiento del 6% respecto al de este año.

Entre las partidas, Chueca ha destacado que, por ejemplo, la de Personal se incrementará hasta los 32 millones, la de Movilidad contará con 143 millones y Parques y Jardines con 40 millones.

"Apostamos por un presupuesto que nos permita ocuparnos no solo de continuar las inversiones en calles, equipamientos o grandes proyectos, como el Huerva o La Romareda, sino que también mire por la conservación de estas", ha explicado la primera edil.

Este martes se iniciará la tramitación de las cuentas para que a principios de enero de 2027 sea validado por el pleno municipal.

Acercamiento de PP y Vox

Si al inicio de curso la relación entre socios parecía más que distante, en cosa de una semana ambos partidos han logrado cerrar los asuntos pendientes de este 2026.

Así la Zona de Bajas Emisiones ha pasado prácticamente al ‘cero’, o como lo dijo la portavoz de Vox la semana pasada a convertirse en una ZBE “inactiva” la mayor parte del año.

En cuanto a la fusión de patronatos y sociedades, PP y Vox han acordado crear una nueva oficina de impulso a la economía y el empleo en la ciudad, uniendo el Imefez y Zaragoza Turismo.

Solucionadas estas dos líneas rojas, el camino quedaba despejado para poder hablar de las cuentas del próximo año.

Un presupuesto que cierra el primer mandato de Chueca en la capital de Aragón y el cual la alcaldesa quería presentar antes de finalizar el 2026.