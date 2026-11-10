Lola Ranera (PSOE), sobre los presupuestos de 2027 en Zaragoza: "Chueca ha vuelto a claudicar ante la ultraderecha"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha reaccionado al acuerdo de presupuestos entre PP y Vox reclamando que "la prioridad para Chueca siempre será ella y lo que diga Génova, mucho antes que solucionar los problemas de los zaragozanos".

Ha considerado que el pacto para las cuentas de 2027 entre ambos partidos es "la constatación de que Chueca ha vuelto a claudicar ante la ultraderecha por puro tacticismo político. Un partido negacionista de la violencia machista y del cambio climático".

Mientras tanto, ha dicho, "los zaragozanos seguimos sufriendo las nefastas frecuencias del transporte público, la suciedad en nuestras calles, la incapacidad del PP para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en nuestra ciudad mientras construye viviendas de lujo y se abre la puerta a los fondos buitre".

Según la portavoz socialista, "Natalia Chueca tampoco defiende los intereses de los zaragozanos cuando no es capaz de reclamar los 12 millones de euros que nos debe Tiro de Pichón o cuando nos mintió de que la Romareda nos iba a costar cero euros y ya vayamos por más de 180 millones".

Por todo ello, ha dicho, "Chueca nos demuestra de nuevo que la prioridad de Chueca pasa antes por Génova y de sus propios intereses antes que resolver los problemas reales de los zaragozanos".

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