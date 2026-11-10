Isabel, dueña de un negocio en Zaragoza: "Decir adiós tras más de 30 años me da mucha pena, pero llevo desde los 16 sin parar"

Isabel Bernal, zaragozana de 66 años, lleva casi toda su vida peinando a familias del barrio de San José y Las Fuentes.

"Llevo trabajando desde los 16 años sin parar, ni bajas maternales ni nada. No he fallado a ninguna clienta, ni ellas a mí", cuenta a este diario, nada más comenzar la conversación.

Asegura que le da muchísima pena despedirse de su peluquería en el número 18 de camino de las Torres, pero tras tantos años a sus espaldas cree que "ha llegado el momento de decir adiós".

Eso sí, señala que todavía no está preparada para el momento y ha planeado que su jubilación sea a mediados del año que viene, "cuando cumpla los 67 años".

Tras cuatro años trabajando en otras peluquerías, Isabel decidió abrir su propio negocio al cumplir 20 años. En aquel entonces, recuerda que asentó su pequeño imperio en el número 19 de la calle Miguel Servet.

"La clientela es estupenda"

Poco a poco fue creciendo el negocio, en gran medida gracias a "la estupenda clientela". Isabel calcula que ha peinado por lo menos hasta "cuatro generaciones de mujeres" e, incluso a día de hoy, sigue haciéndolo con abuelas, madres e hijas.

Mirando al pasado asegura que le ha dedicado "muchísimo tiempo" a su peluquería y que, cada vez que entraba por la puerta, "dejaba todos los problemas atrás para atender a las clientas".

Eso sí, "pese a que fueran tontos y pequeños", todo aquel pormenor que sucediera dentro del negocio sí se iba con Isabel a casa. "Al final, es muy difícil que no te afecte el trabajo, sobre todo si es tu local", explica.

"Son muchos años"

En cuanto a anécdotas, dice tener tantas que no se puede quedar solo con una. "Son muchos años", insiste.

Eso sí, de todas ellas asegura que "muy pocas" son negativas. Algo con lo que afirma que se quedará cuando mire hacia los años vividos, tras bajar la persiana al año que viene.

Por el momento, dice que son muy pocas las clientas que saben que se jubila. Y, de las que quedan por saberlo, las habrá que se "sorprenderán" porque no saben con exactitud la edad de Isabel. "Siempre tiro para la baja y, claro, se pensarán que me voy antes de tiempo", concluye riendo.