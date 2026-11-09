Zaragoza saca a licitación la formación de Distrito 7 para entidades sin ánimo de lucro y con un canon de 3,7 millones

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado las bases técnico administrativas que rigen la licitación de la formación en Distrito 7.

En los próximos 3 días se publicará en el boletín y se abrirá entonces el plazo de 20 días para que puedan concurrir todos los interesados.

El concejal de Economía, Carlos Gimeno, ha explicado esta mañana que se trata de una concesión demanial orientada a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro con una duración de 30 años.

Asimismo, ha señalado que el contrato cuenta con un canon mínimo de 122.420 euros. "Los tres primeros años serán de carencia, lo que deja finalmente un importe de 3. 773.101 millones de euros", ha detallado.

Sobre las bases, ha concretado que al ser un proyecto "con contenido de rentabilidad social para la ciudad" está orientado, precisamente, a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

"Es importante que en los próximos 30 años estas entidades puedan seguir reinvirtiendo los recursos para garantizar una formación de calidad y que los beneficios se reviertan en los equipamientos y en la calidad de la formación", ha expuesto.

De esta manera, Gimeno ha confirmado que los pliegos dejan la puerta abierta a que, durante el periodo que comprende el contrato, "se puedan incorporar otras actividades regladas" más allá de las que se planteen inicialmente.

En cuanto a las obras, el edil ha informado que ya se están dando los "últimos detalles de la certificación", por lo que la idea es que "en nueve meses" los 400 alumnos puedan empezar la formación en Distrito 7.

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa este ecosistema audiovisual basado en un modelo de gestión público-privado que se constituye en torno a cinco Unidades de Gestión complementarias: Formación e Investigación; Emprendimiento y Empresa; Exhibición y Administración; Producción; y Restauración.

Oferta formativa contemplada en los pliegos:

Formación reglada: incluye todas aquellas actividades educativas en el ámbito audiovisual que forma parte del sistema educativo oficial y, por tanto, se encuentran reguladas por la normativa educativa correspondiente:

Enseñanzas de Formación Profesional (FP concertada): en sus niveles correspondientes de Grado Medio y Grado Superior de la familia profesional de Imagen y Sonido (IMS), así como la relacionada con los oficios propios del sector audiovisual, y en especial los siguientes:

Ciclo Formativo Grado Medio de Vídeo Disc- Jockey y Sonido

Ciclo Formativo de Grado Superior: Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos; Producción de Audiovisuales y Espectáculos, Sonido para Audiovisuales y Espectáculos; Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen; Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y Marketing y Publicidad, y cualesquiera otros relacionados con estas familias profesionales.

Enseñanzas Universitarias: en sus niveles de posgrado (másteres, estudios propios, etc.) especializadas en cualquiera de los aspectos propios del ámbito audiovisual, entre los que pueden destacar Producción Virtual, Animación, Desarrollo de Videojuegos, Tecnologías Aplicadas al Audiovisual, etc.

Otras enseñanzas regladas: todas aquellas actividades educativas que puedan incorporarse al sistema educativo oficial durante el periodo concesional y guarden una clara relación con las labores propias del ámbito audiovisual.

Formación no reglada: incluye todas aquellas actividades educativas en el ámbito audiovisual que no forman parte del sistema educativo oficial, entre las cuales merece la pena destacar la Formación Profesional para el Empleo (FPE); la formación social; la formación escolar; la formación en oficios del cine y del audiovisual, tanto artísticos como técnicos de cualquier nivel; la formación para aficionados del cine; así como la capacitación en nuevas tecnologías aplicadas al audiovisual. El principal objetivo de esta Unidad de Gestión es contribuir a la creación y atracción del talento audiovisual a la ciudad, a través del impulso de una oferta formativa especializada.

Suspensión de la concertación

La suspensión de la concertación del bachillerato en Aragón fue "un auténtico jarro de agua fría" para el primer intento de poner en marcha la parte educativa de la Ciudad del Cine en Zaragoza.

El proyecto había sido adjudicado directamente al Grupo San Valero con una modalidad concertada para las clases de Distrito 7, que alcanzaban una media de 60-70 euros al mes con la colaboración del Gobierno de Aragón.

No obstante, la imposibilidad de poner en marcha los ciclos educativos bajo esta condición hacía imposible cumplir con las condiciones de la adjudicación.

Tras esto, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se tomó la decisión de, ahora sí, sacar a licitación la formación. En los próximos días, las entidades podrán concurrir con sus ofertas en el concurso público para poner en marcha los estudios de cara al curso 2027-2028.