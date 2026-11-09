Así es el nuevo centro cívico de Zaragoza: colores estratégicos, sala de conciertos y más de 7,5 millones de inversión

El nuevo centro cívico ubicado en vía Hispanidad ya está casi listo para comenzar a acoger vecinos el primer trimestre del 2027.

El equipamiento, con más de 3.100 metros cuadrados, tiene ocho salas para actividades, ludoteca y zona de restauración donde se dará servicio de comedor para las personas mayores.

Asimismo, el edificio cuenta con una sala de música, teatro y conciertos con una capacidad de hasta 1.000 personas, sumándose al resto de espacios de ocio con los que ya cuenta la ciudad.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, esta mañana durante su visita al nuevo centro cívico, cuya obra ha ejecutado la empresa Mariano López Navarro con un presupuesto más de 7,5 millones.

Al centro se incorporarán ocho trabajadores que se encargarán de la programación y actividades diarias.

Colores y confort

El equipamiento está creado para cumplir con las necesidades de los usuarios y también siguiendo las novedades arquitectónicas que garantizan una máxima eficiencia energética, como son la aerotermia o las placas solares.

El color del interior también está pensado para esto último, pues los cristales en tono amarillo "ayudan a mantener el clima en el interior".

Además, la gama cromática escogida sirve, según el arquitecto, para controlar el bienestar de las personas. "Se han escogido colores contiguos, como el naranja y el amarillo, y opuestos, como el azul, para nivelar las sensaciones del usuario en el interior", ha explicado.

Bosque de los zaragozanos

La regidora ha detallado, además, que en el exterior del equipamiento se plantarán hasta 60 árboles que crearán un pequeño bosque de los zaragozanos en la zona.

"Es importante que la ciudad crezca en población e inversiones, pero lo es más que este incremento vaya acompañado de equipamientos que sumen en la calidad de vida de los zaragozanos", ha expresado Chueca.

Así ha recordado que los vecinos del entorno llevaban "más de 20 años esperando el centro cívico que les prometió el PSOE a principios de los años 2000".

En este punto, ha señalado que se trata del vigesimoquinto centro cívico de la ciudad.

Cifra con la que se supera ya a ciudades como Barcelona y se sitúa cerca de la capital española en cuanto a número de equipamientos por habitantes (teniendo Zaragoza 3,6 centros por cada 100.000 habitantes frente a los 3,74 de Madrid).