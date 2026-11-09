Natalia Chueca, sobre la huelga general del 11-N: "Es ilegal, no estoy nada de acuerdo y veremos que seguimiento tiene"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha valorado la huelga general del próximo miércoles 11 de noviembre como "ilegal" al darse, a su juicio, dentro de la campaña electoral.

"Si no se pueden hacer otras actividades dentro del periodo electoral, lo prudente hubiera sido hacerla antes o después", ha explicado esta mañana, tras ser preguntada por los medios de comunicación.

Asimismo, ha recogido las palabras de la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, para resaltar que se trata de "una huelga política" y llevarse el discurso a su terreno.

"Me parece que está fuera de lugar. No ha habido una huelga en los ocho años que ha estado Gobernando Sánchez y se hace ahora en medio de una campaña política", ha insistido.

Sobre la convocatoria también ha añadido que su equipo ha acogido esta mañana una reunión para la coordinación y organización del Ayuntamiento de Zaragoza de cara al día de la huelga.

"Vamos a decretar servicios mínimos a raíz de esa reunión con la Delegación del Gobierno en Aragón a la que ha acudido el concejal de presidencia, Ángel Lorén", ha detallado, asegurando que una vez que termine el encuentro se informará sobre el mismo.