Clausuran durante un mes un conocido bar de un barrio de Zaragoza con varios expedientes acumulados

Don Gourmet Oisi, un conocido bar del barrio de Miralbueno en Zaragoza, deberá cerrar durante un mes tras infringir la ley en varias ocasiones.

Así se señala en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo que se celebrará este próximo lunes 9 de noviembre en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El Consistorio impondrá al local un mes de clausura como sanción por acumular varios expedientes. Es decir, varias infracciones.

Se trata del segundo local en la ciudad que la Gerencia del próximo lunes cerrará durante un mes.

Desde la plaza del Pilar también se impondrá al local A Casa di Marco, ubicado en el barrio del Arrabal, un mes de clausura como sanción a haber denegado el acceso a la autoridad.

Ya el mes pasado, en la última Gerencia, otro local de Zaragoza recibió la misma sanción por no dejar entrar a la Policía.

Los hechos sucedieron en el bar San Braulio, ubicado en el número 7 de la calle Espoz y Mina.

Esta no ha sido la única sanción que se impondrá el próximo lunes desde la plaza del Pilar. En el orden del día se recogen múltiples infracciones, entre ellas no contar con la licencia de funcionamiento, sobrepasar el horario de cierre o unas inadecuadas medidas de prevención.

Otras sanciones

En el conocido centro comercial de Puerto Venecia, la pizzería Leone se enfrenta a una multa de 1.000 euros.

Según se señala el orden del día, el restaurante no contaba con la licencia de funcionamiento necesaria para la actividad.

Por no contar con las medidas de prevención adecuadas, según la normativa, el bar ¡Valió la pena! se enfrenta a una sanción de otros 1.000 euros.

Los hay también que, curiosamente, aunque lleven cerrado meses siguen acumulando sanciones.

Es el caso del Muerde La Pasta de Gran Casa, otro de los principales centros comerciales de la ciudad, donde ahora hay un buffet de comida asiática.

Pero, aunque ya no esté, el restaurante tiene pendiente una multa de 1.000 euros por no tener licencia de funcionamiento que podría tener que abonar el anterior propietario.

Reincidentes

Por no contar con las medidas de prevención adecuadas el local Triángulo Tropical, en el barrio de las Delicias, podría enfrentarse a una sanción de 600 euros.

Acumula otra de la misma cantidad, por alargar el cierre en una hora más de lo permitido por la normativa.

Ya en 2025 recibió la misma multa, cuando, además, fue también sancionado por sobrepasar el horario de cierre en hasta 5 horas. Por esto, recibió una multa de 3.602 euros.

Eso sí, todos estos establecimientos todavía pueden recurrir las sanciones. Lo intentó, por ejemplo, el bar Vrutal, ubicado en la calle de Eduardo Dato, al que se le imponía una multa de 5.000 euros por molestias y ruidos.

Sin embargo, el próximo lunes se inadmitirá el recurso de reposición interpuesto por el titular del local, según se señala en el orden del día de la gerencia.