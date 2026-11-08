Ricardo y Elena, dueños de una zapatería en Zaragoza: "Decimos adiós tras 100 años de historia, fue donde nos conocimos"

La falta de relevo generacional, la competencia "brutal" con las grandes cadenas y plataformas han vuelto a ganarle la batalla al pequeño comercio de Zaragoza.

Más de un siglo después, Ricardo Calzados se despide del centro de la ciudad. Tres han sido las generaciones al frente del negocio familiar. Abuelo, padre e hijo que han vestido los pies a cientos de familias zaragozanas.

Hace unas semanas que el cartel de 'liquidación' está colgado en la fachada de la histórica tienda de la calle San Miguel. Esta fue la primera que abrió la familia en la ciudad y también la última de la que se despiden.

Aunque la persiana no se bajará hasta agotar existencias, la voz de Elena, trabajadora y esposa de Ricardo (nieto del fundador), tiene un tono de despedida al hablar con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

No es para menos, pues lleva trabajando en la tienda más de 40 años, desde 1985. En ese año, no solo comenzó a formar parte de la zapatería, también conoció al que ha sido su marido desde entonces.

"Yo era dependienta. Nos conocimos en el trabajo y ahí surgió la chispa", cuenta.

La pareja tiene dos hijos, pero explica que estos decidieron hacer su propio camino. "Ricardo se jubila y ya no hay nadie para seguir el negocio", afirma.

La competencia

A esto, se le suma el cambio del mercado. Dice que hace años que las ventas dejaron de ser "lo que eran antes", en gran parte por las grandes cadenas y las nuevas tecnologías.

Estas, poco a poco, han ido ganándole la batalla al zapato hecho a medida. "La competencia es brutal", declara la mujer.

Pero precisamente son esas piezas únicas que han comprado "abuelas, madres y nietas" es lo que ha hecho que todos estos años en la tienda "hayan sido tan bonitos".

"Al final, estar de cara al público y ver pasar generaciones es algo que nos ha gustado siempre a mi marido y a mí", añade.

Ahora, todos los calzados de fabricantes nacionales tienen "como mínimo" un 50% de descuento. "Son todo marcas españolas. Tenemos zapatos de piel que valen 150 euros y ahora los vendemos por 40 o 60 euros", señala.

Elena asegura que tanto ella como su marido sienten mucha pena al bajar la persiana del negocio donde hace más de 40 años se conocieron. "Es triste, pero si Ricardo se jubila yo me voy con él. Queremos empezar esta nueva etapa juntos", concluye.