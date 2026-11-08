El mercado de Flores y Mascotas regresará a Zaragoza en primavera del 2027 tras su buena acogida

El mercado de Flores y Mascotas de la plaza José María Forqué regresará en primavera del 2027, tras la buena acogida de la primera edición celebrada este otoño.

Se realizará el primer domingo de abril, mayo y junio y continuará también, después del verano, en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Este domingo 8 de noviembre se ha celebrado la última cita de este otoño, después de las anteriores realizadas en septiembre y octubre, en una jornada en la que se han celebrado diferentes talleres florales y de cuidados de mascotas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha visitado el mercado junto al consejero de Economía, Carlos Gimeno, ha destacado la buena acogida que ha tenido 'El Jardín del Gancho' que busca revitalizar el entorno de Zamoray-Pignatelli y que, en sus tres ediciones, ha congregado a una gran afluencia de público.

Como ha recordado, esta iniciativa nació de los propios vecinos y ella misma lo anunció en el pasado Debate del estado de la ciudad.

En primavera regresará con un número similar de puestos (este otoño han participado veinte) y la misma filosofía de ser un punto de encuentro periódico donde la naturaleza, el comercio y la cultura urbana se unen para dar vida al barrio. Cuenta, además, con el patrocinio de Tuco y Kalibo.

"Queremos aumentar el flujo de visitantes, favorecer el consumo en la hostelería local e impulsar el talento emprendedor de nuestra ciudad, revitalizando esta zona de la ciudad edición tras edición", ha apuntado Chueca.

Es una iniciativa que ha contado con muy buena acogida tanto por los vecinos del entorno y de otros barrios de la ciudad que se han acercado hasta aquí como por las propias asociaciones de floristas y protectoras, que han solicitado continuar con el proyecto, ha indicado.

La propuesta bebe directamente de los grandes y exitosos mercados florales de Europa cuya programación busca generar un ambiente festivo gracias a la música de DJ que ameniza la jornada.

Para lograr esa atmósfera acogedora, el espacio cuenta con un diseño cuidado al detalle, fusionando una estética artesanal a través de puestos de madera de inspiración tradicional, con una decoración natural protagonizada por elementos vegetales, sombrillas y textiles en tonos neutros.

Además, los asistentes pueden participar de forma activa en talleres florales y actividades familiares diseñadas para todas las edades, y recorrer instalaciones artísticas y rincones fotográficos creados específicamente para invitar a redescubrir la ciudad desde otra mirada.

En definitiva, el Mercado de Flores y Mascotas 'El Jardín del Gancho' es ya una herramienta de transformación urbana. Sus objetivos a corto y medio plazo pasan por aumentar el flujo de visitantes, favorecer el consumo en la hostelería local e impulsar el talento emprendedor del territorio, ha señalado Gimeno.

"El proyecto busca trasladar a Zaragoza el encanto de los tradicionales mercados florales europeos y completar la oferta de los mercados que ya existen en la ciudad y que contribuyen a revitalizar nuestros barrios. En esta ocasión, dignifica el espacio público de Zamoray-Pignatelli, de la mano del comercio urbano", ha indicado, por su parte, el consejero.

Un pilar fundamental de este proyecto es su integración total del universo de los animales de compañía.

Por ello, hay zona exclusiva y segura que cuenta con expositores especializados en alimentación, accesorios, productos artesanales y bienestar animal, incluyendo también áreas de descanso y puntos de agua. Además, están presentes protectoras que venderán productos para recoger fondos.