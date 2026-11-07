Atasco de hasta 8 meses en las autoescuelas de Zaragoza para examinarse del práctico: hay 10.300 alumnos pendientes

Atasco en las autoescuelas de Zaragoza capital. La falta de examinadores se cronifica y ya son hasta 8 los meses que tiene que esperar un alumno para examinarse del carné práctico.

Alumnos y profesores llevan tiempo sufriendo el problema y van a seguir "apretados" unos meses más.

La confirmación llegó este viernes. Representantes del sector se han reunido en las últimas horas con responsables de Tráfico para analizar el preocupante escenario actual.

La respuesta ha sido una de cal y otra de arena. A Zaragoza han llegado tres examinadores. ¿El problema? Que se han ido otros tres.

"Al final, nos quedamos como estábamos", lamenta el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza (Apaz), Sergio Olivera.

Las expectativas no son, en todo caso, "del todo malas", ya que hay esperanza de que esas tres plazas se cubran con interinos.

Esto permitiría sumar tres plazas y empezar a desatascar el embudo. "Lo que pasa es que no es seguro. Hace dos años quedaron dos huecos y no se cubrieron", recuerda.

En estos momentos existen 22 plazas. Concretamente, 21 más un coordinador.

Para saber si vendrán o no interinos "no hay ningún tipo de plazo". Es algo "que no sabe nadie" y que mantiene en vilo a los centros preparadores.

Ante este bloqueo, las academias han optado por retrasar el inicio de las clases prácticas para pegarlas lo máximo posible a la fecha de examen.

El objetivo es evitar que un aspirante -que en dos meses de clases suele estar ya más que preparado- complete toda su formación y después tenga que permanecer meses esperando una fecha para examinarse.

"No tiene sentido formar al alumno si no lo voy a examinar hasta dentro de medio año", explica Olivera.

Hay autoescuelas que, incluso, han dejado aparcadas las clases de reciclaje para centrarse en los alumnos de nuevo ingreso.

Las cifras evidencian la dimensión del problema. Según sus cálculos, cada ciclo de 12 días laborables permite examinar aproximadamente a 950 alumnos.

Teniendo en cuenta que cada dos meses se desarrollan de tres ciclos, la capacidad de la Jefatura Provincial de Tráfico se sitúa muy por debajo de la demanda acumulada, lo que hace que haya 10.300 personas que han aprobado el examen teórico pero no saben cuándo podrán examinarse del práctico.

El perfil, al detalle

El perfil de quienes acuden a las autoescuelas sigue siendo mayoritariamente joven, aunque ya no se ven tantas prisas por sacarse el carné justo al cumplir los 18 años.

Los hay que retrasan ese momento hasta los 20, 22 o incluso 24 años.

No obstante, según los datos del sector, aproximadamente el 90% de los alumnos tienen menos de 29 años.