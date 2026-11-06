Zaragoza presenta un plan de recuperación de los Pinares de Venecia focalizado en recuperar su masa arbórea

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes ha presentado este viernes el Plan Básico de Gestión Forestal del Monte de Torrero.

Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros para 15 años, a partir del 2027, con el que se pretende recuperar los Pinares de Venecia.

La edil ha asegurado que se trata de un instrumento planificado con una estrategia global, exaltando así el trabajo de su Gobierno "pese a no llevar puesta una camiseta de 'Salvar los pinares de Venecia'".

que establece una estrategia global para preservar y mejorar este espacio natural, favorecer la regeneración de sus pinares y reforzar su capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático.



El objetivo de este es, básicamente, que sirva como base para la elaboración, "a medio plazo", de un Plan Director, futuro documento de gestión integral del Monte de Torrero y sus pinares.

Cinco objetivos

El plan gira en torno a cinco ejes que buscan recuperar, entre otras cosas, la masa arbórea perdida en el Monte.

La primera que se llevará a cabo es la de mejorar la estructura y el vigor del pinar con el saneamiento y la poda de aquellos árboles que estén muertos, enfermos o deteriorados.

Tras esto, se plantea llevar a cabo una regulación de los usos y actividades mediante la ordenación de los accesos y desplazamientos.

El plan también busca la conservación de los hábitats autóctonos con la intención de mejorar la conectividad ecológica y diversificar la vegetación, dando prioridad a la regeneración natural, las repoblaciones y el control de especies exóticas invasoras.

Los objetivos restantes, aunque no menos importantes, son la de procurar una gestión hídrica eficiente y la optimización de los servicios ecosistémicos.

La primera se pretende conseguir favoreciendo la infiltración mediante la estabilización de taludes.

La segunda potenciando las funciones ambientales del monte con la mejora de la calidad del aire o la regulación de los recursos hasta la protección del suelo.