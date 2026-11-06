Nolasco, este viernes, en las Cortes de Aragón. Cortes de Aragón

Vox justifica dejar a "cero euros" la Cooperación Internacional: "Los impuestos se tienen que quedar, no ir al Congo"

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha confirmado este viernes que la prioridad nacional se aplicará a "prácticamente todas las ayudas" de su Departamento.

En los últimos meses se ha anunciado que este principio imperará en las ayudas a partos y adopciones múltiples. Creen que es "de justicia social" y que no se trata de exclusión sino de "priorizar a las personas que más han aportado al Estado de bienestar".

Nolasco también ha sacado pecho de las nuevas deducciones fiscales a las familias por nacimiento o adopción y de la bonificación del Grupo II de Sucesiones.

"Hay que dar más a quienes más necesitan, pero sin dilapidar dinero en el exterior y atendiendo a lo que de verdad es importante", incidía el líder de Vox.

Es aquí cuando ha confirmado que se van a destinar "cero euros" a cooperación exterior, una decisión que figuraba en el acuerdo de Gobierno con el PP.

"Nosotros nos presentamos con un programa, la gente nos votó y estamos haciendo aquello para lo que la gente nos votó", agregaba.

Para los de Abascal, los impuestos de los aragoneses se han de quedar en beneficio de Aragón en España y no en Argelia o en proyectos ecoresilientes con perspectiva transversal de género en el Congo".

"Y digo en el Congo porque había proyectos disparatados tanto en las cantidades como en los lugares a los que se destinaban, teniendo un presupuesto ajustadísimo", justificaba.

Esto, ha aclarado, no es que quieran mal a otra gente: "Simplemente hay que priorizar los recursos".

Para él, una prioridad serán las 300.000 personas mayores que viven en la Comunidad.

En cifras

El Departamento de Bienestar Social tendrá un presupuesto de 579 millones de euros para 2027, un 14% más. Hasta 548 millones de euros serán fondos propios, 41 irán a las Direcciones Generales y la Secretaría General Técnica y otros 9, al Instituto Aragonés de la Juventud.

Nolasco también ha destacado las nuevas ayudas a enfermos de ELA o el récord de 145 millones de euros en prestaciones de dependencia en 2027. "En 2028 se prevé otro incremento del 7% y en 2029, otro más. También crece el número de beneficiarios de prestaciones de dependencia. A 30 de septiembre de este año son 52.232 y hay una previsión bastante realista de que podríamos acercarnos a los 60.000 a finales de 2027", completaba.

Las reacciones

El vicepresidente se ha encontrado la oposición de toda la izquierda. Para Marta Abengochea, de IU, su Departamento representa "la consolidación de la política de cortijo y el clientelismo más burdo".

A su juicio, el "hachazo ideológico" del presupuesto es brutal. "No pongan excusas. Tienen una política discriminatoria y racista", le decía en relación al recorte de Cooperación.

En esta línea, ha criticado que la DGA se ahorre dinero en ayudas "tirando de los fondos del malvado Gobierno de coalición".

"No les importa quién se quede atrás. Generan a golpe de BOA una ciudadanía de primera y una de segunda. No es prioridad nacional, es una prioridad fascista. Es el peor presupuesto social de la historia de Aragón", sentenciaba.

No menos crítica ha sido Mary Carmen Bozal, de CHA. "Sus prioridades políticas nos preocupan profundamente", reconocía.

La diputada nacionalista ha pedido a Vox que concrete qué proyectos pueden quedar paralizados con el recorte a la cooperación y qué consecuencias puede haber.

También que explique cómo va a aplicar la prioridad nacional sin saltarse la ley.

"Aragón es más fuerte cuando no vuelve la espalda a las personas que lo necesitan", le decía.

Por el PSOE, Mónica Iglesias se preguntaba si a Vox le importa algo lo que piensen todas aquellas personas que no les votaron el 8-F.

"Si cogió esta consejería para destrozarla no dude en que lo está consiguiendo", le ha espetado a Nolasco, al que ha acusado de dejar los servicios sociales "como una muñeca rota".

Un presupuesto histórico, le ha recordado la representante socialista, es el que cambia la vida de la gente: "Y sin Sánchez tendría menos recursos".

A este respecto, ha incidido en que reducir la lista de espera "no significa que la atención sea digna".

A Nolasco no le han valido estas palabras. Especialmente teniendo en cuenta que lo que llega a Aragón "es una miseria en comparación con lo que da a Cataluña o País Vasco".

A la hora de hacer frente a las críticas de IU ha recordado a su portavoz que con este programa saltaron a 14 diputados y que ellos se quedaron en uno.

"¿Será que la gente no está de acuerdo en destinar dinero a países antes de arreglar lo que aquí tenemos que arreglar?", le preguntaba.

Y remataba asegurando que si el PSOE no se hubiera gastado el dinero "en locuras" como "programas ideológicos" habría más recursos para el territorio.