El concejal de Presidencia, Ángel Lorén, junto a la portavoz de Vox, Eva Torres. VOX Zaragoza

PP y Vox fusionan el Imefez y Zaragoza Turismo cerrando el último compromiso para sacar las cuentas de 2027

El Gobierno de Chueca ha dado carpetazo al segundo, y último, gran asunto pendiente con Vox en Zaragoza, dejando ya el camino más que despejado para sentarse a hablar de las cuentas de 2027.

Concretamente, ambos partidos han acordado la fusión de dos patronatos municipales: el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (IMEFEZ) y el Patronato Municipal de Turismo.

Ambos estarán ahora unidos en una nueva oficina de impulso a la economía y el empleo en Zaragoza "buscando un ahorro en la gestión de los servicios".

Así lo han detallado el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, y la portavoz de los de Abascal, Eva Torres, este viernes, asegurando que el objetivo es reorganizar la estructura del Ayuntamiento "para dar un servicio más eficaz a los ciudadanos".

Y, en esta simplificación, Torres ha insistido en que se va a priorizar la integración del personal laboral.

Ahora bien, la portavoz ha destacado que "no se necesita dos gerentes, dos responsables de contabilidad". Es decir, "que se erradicarán las duplicidades y los cargos innecesarios".

El resto de personal se integrará en el organismo autónomo con las mismas condiciones laborales (contrato fijo o temporal) y el mismo sueldo.

En este punto, ambos concejales han dejado de incidir en detalles pues "detrás de cada cargo hay personas".

Asimismo, Torres ha declarado que "en ningún momento del análisis se ha puesto en duda de la capacidad y la competencia de los trabajadores", sino que la intención del acuerdo es que haya "menos cargos innecesarios y un mejor servicio y coordinación para que el dinero de los zaragozanos sirva para generar empleo, riqueza y oportunidades".

Así, economía, empleo y turismo estarán fusionadas en un mismo ente que dependerá del área de Economía, que lidera el concejal Carlos Gimeno.

Lorén ha asegurado que esta tendrá un "gran efecto de digitalización" y que esta reducción ha sido avalada por un informe jurídico elaborado por la Universidad de Zaragoza.

El acuerdo deberá pasar por Gobierno y, posteriormente, por comisión y pleno para su aprobación definitiva. Teniendo en cuenta esto, el concejal de Presidencia ha calculado que "para el primer trimestre de 2027" esta primera fusión será efectiva.